Rekbare boekenkaft

www.dresz.nl, adviesprijs: 2,95 euro

De scholen zijn weer begonnen. Of ze beginnen deze week. Dat betekent, naast veel geregel en gedoe, vooral ook: boeken kaften. Een nogal irritant en tijdrovend klusje dat menig scholier op handige wijze op de ouders weet af te schuiven. Maar geen nood, er is sinds kort de rekbare boekenkaft Dresz. Uren knippen, vouwen en plakken is daarmee verleden tijd. De elastische kaft (noem het een boekenpanty) is een textiele hoes die om boeken en agenda’s past met een harde kaft en een formaat tussen ongeveer A5 en A4. (Bij een slappe kaft werkt ’t niet). De kaften zijn al enkele jaren te koop in de VS en sinds kort dus ook in Nederland. Is de kaft vies, dan kan het hoesje zo in de wasmachine. Verkrijgbaar in verschillende effen kleuren en met prints. Te koop bij onder meer V&D, Bijenkorf en Bruna. Kijk voor alle verkoopadressen op de site. (RW)