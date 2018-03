Barre@theBeach

Den Haag: Strandpaviljoen De Fuut. Aanvang: 18.30u. Toegang: 37,50 euro (incl. diner). www.ddddd.nu

Het Haagse dansgezelschap De Dutch Don’t Dance Division (DeDDDD) bekend van o.a. festival De Parade en De Notenkraker in de Grote Kerk, speelt deze maand in strandpaviljoen De Fuut acht voorstellingen van hun nieuwste dansproductie Barre@theBeach. De voorstelling is opgebouwd rond een bar die steeds van eigenaar verandert. De ene keer is het een hotspot voor trendy cocktailyuppen, dan weer een kroeg waar voetbalhooligans bier drinken, of leernichten gaan feesten.