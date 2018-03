Tassen en andere onmisbare accessoires

www.hardtroze.nl

Iedere eerste maandag van de maand om twaalf uur gaan buiten de sirenes af. Voor de ware tassenverslaafde het teken om te gaan kijken op de website van Hardt Roze. In deze online webwinkel zijn bijzondere tassen te koop die in beperkte oplage worden gemaakt. Iedere maand gaan de nieuwste ontwerpen in de verkoop. De site, een initiatief van vier vrouwen met een achtergrond in (grafisch) design, bestaat intussen vijf jaar. Het assortiment is niet meer tot tassen beperkt, maar omvat ook organizers, boekjes en buttons. Alle tassen worden gemaakt van diervriendelijk kunstleer. Ook mogen gastontwerpers verkopen via de site. De tassen zijn inmiddels ook bij verschillende winkels in binnen- en buitenland te koop. Jammer alleen dat de site aan het einde van de maand zo leeg oogt. Weet dus wat je te doen staat als de sirene gaat. (DD)