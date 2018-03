2 festival

Cultura Nova 2008

Heerlen: Parkstad Theater en andere locaties, t/m 7 september. www.culturanova.nl

Het achttiende zomerfestival in Heerlen wil onconventionele vormen van theater, dans, muziek, film en beeldende kunst laten zien. Dit jaar gaat het festival voor het eerst over de grens: behalve in Parkstad zijn er voorstellingen te zien in Alsdorf, in Herzogenrath en in Baesweiler, net ten noorden van Aken. Met vanavond onder meer: Mijn/Koel, multidisciplinair project van o.a. Tom America over de wereld van de kolenmijnen; en een optreden van singer-songwriter en violiste Tracy Bonham.