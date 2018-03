1 STAND-UP COMEDY

Dubbelprogramma Theo Maassen/Ronald Goedemondt

Amsterdam: Toomler. Aanvang: 20.30u. Inl: www.toomler.nl

Vanavond (en morgen) spelen Theo Maassen en Ronald Goedemondt in Toomler. Beiden proberen materiaal uit ter voorbereiding op hun nieuwe soloprogramma’s. Theo Maassens nieuwe show heet Zonder Pardon en Ronald Goedemondt zal onder de titel Dedication later dit seizoen de theaters in trekken. Ronald Goedemondt won in 2003 Cameretten en maakte eerder Spek en Ze Bestaan Echt. Theo Maassens werk is al meerdere keren bekroond, Zonder Pardon is zijn zesde theaterprogramma.