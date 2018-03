Schoolfoto’s van vroeger

www.yearbookyourself.com

Heb je je ooit afgevraagd hoe je eruit zou hebben gezien als je in een ander tijdperk op school had gezeten? Zou je in de jaren 50 een wespennest als kapsel hebben gehad? Zou je – als man – in de jaren 70 strakke coltruien hebben gedragen? Of – als vrouw – net zo’n wijd geföhnd haar hebben gehad als Farrah Fawcett? Yearbook Yourself is een website waarop je een foto van je gezicht kunt uploaden (eentje waarop je recht vooruitkijkt en geen haar in je gezicht hebt) en vervolgens jezelf terug kunt zien in alle stijlen die tussen de jaren 50 en 90 langs zijn gekomen, indien gewenst voorzien van deuntjes uit het gekozen jaar. Bekijk jezelf met helmhaar, oma- of opabril, strak gemodelleerd watergolfje, punky coupe soleil, met afrokapsel of met een strobaal op je hoofd (tenslotte hét kapsel van de jaren 80). Dikke pret. (MM)