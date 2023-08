Vijftien strips om deze zomer van te genieten

De zomer is niet alleen de ideale tijd om eens bij het zwembad te gaan zitten met een goed boek: er zijn ook meer dan genoeg onderhoudende strips die een fijne zomermiddag kunnen vullen. Maar welke recente strips zijn dan echt de moeite waard? Een overzicht van de meest interessante stripalbums voor op vakantie. De meeste albums in deze gids zijn gemaakt voor volwassenen, maar we eindigen met drie fijne strips voor kinderen.

Historisch

Cultureel

1 Wilfrid Lupano & Léonard Chemineau – De boekenezel van Córdoba





De boekenezel van Córdoba is een prachtige, historisch accurate lofrede op het boek. Het is een geestig en onderhoudend pleidooi tegen intolerantie, vermomd als ludiek avontuur van drie types en een muilezel. Het verhaal speelt in het Moorse kalifaat van Córdoba, in de tiende eeuw. Als de orthodoxen boeken verbranden, probeert een bevlogen bibliothecaris te redden wat er te redden valt. Op de vlucht voor de overheersers praat het drietal over de kracht van boeken en lezen. Schitterend.

Autobiografie

Actueel

2 Kate Beaton – Ducks. Two years in the Oil Sands





Terecht onlangs bekroond met een Eisner Award (de Oscar van de strip): Kate Beaton vertelt het aangrijpende, autobiografische verhaal van een jonge vrouw die twee jaar lang in de teerzanden van Canada werkt. In die geïsoleerde, masculiene wereld heerst schaamteloosheid en worden vrouwen niet voor vol aangezien. Ducks is een indrukwekkend statement tegen loeren, lonken en lompe mannenpraat.

Exotische familiegeschiedenis

3 Pierre-Henry Gomont – Malaterre





Malaterre is een overdonderende familiesaga over schuld en loyaliteit, maar vooral een schitterende, literaire graphic novel. Een eigenwijze alcoholist wil de koloniale familiejuwelen redden en stort zich in een exotisch avontuur, waarvan de afloop op voorhand vastligt. Met schitterende volzinnen en krachtig tekenwerk is het een absoluut hoogtepunt.

Literaire stadskroniek

4 Joris Mertens – Bleekwater





Het schilderachtig mooie stadsverhaal Bleekwater van Joris Mertens voerde het afgelopen jaar alle eindejaarslijsten aan. Terecht: Bleekwater is een anekdotische geschiedenis van een kleine man in een grote stad – en hoe ze elkaar in evenwicht houden. Het is een op en top Belgisch boek, waarin de couleur locale en de dialogen perfect in balans zijn. Met bovendien prachtige stadse panorama’s met de vergane grandeur van de jaren vijftig en zestig.

Beeld uit ‘Bleekwater’ Beeld Joris Mertens/Uitgeverij Oogachtend

Avontuur

Suspense

5 Stefano Turconi & Teresa Radice – De verboden haven





De verboden haven is een bijzondere vangst. Het is een in potlood uitgewerkt klassiek zeevaartverhaal vol bovennatuurlijke krachten en poëzie. Een jonge schipbreukeling wordt in Siam opgepikt door een Engels fregat. Hij is zijn geheugen kwijt en weet alleen dat hij Abel heet, net als de verafschuwde kapitein, de eens zo befaamde zeeschuimer Abel Stevenson. Toeval?

Crime noir

6 Sean Phillips & Ed Brubaker – Pulp





Pulp is de perfecte introductie in het crime noir-universum van het gelauwerde duo Ed Brubaker en Sean Phillips (Criminal, Fade out, Night Fever). Het is een ingetogen misdaadstrip over twee bejaarde mannen die in één keer willen afrekenen met alle kwelgeesten uit hun verre verleden. Prachtig verhaal dat knap heen en weer deint tussen vroeger en nu.

Sport

7 Nicolas Debon – Marathon





De Franse stripmaker Nicolas Debon bewerkte de marathon van de Olympische Spelen van Amsterdam in 1928 als een strip. Dat doet hij met veel flair, het verhaal oogt als een choreografie. Grafisch gezien heeft Debon de vertaalslag naar de Spelen van 95 jaar geleden perfect uitgebeeld: zijn tekeningen zijn korrelig, zoals de beelden uit die tijd. Het is iel, onscherp en rudimentair, in de twee drukkleuren van toen: roodbruin en blauwgrijs.

Familiegeschiedenis

Humor

8 Joe Ollmann – Fictional Father





Fictional Father is een tragisch, gekweld levensverhaal van de zoon van een striptekenaar. Die is beroemd door een vriendelijke krantenstrip over een vader en een zoon. Alleen: in het echte leven is die vader een zakkenwasser van formaat, die zijn zoon zoveel mogelijk negeert. Het is zielig, bijtend, maar door de magische vertelstem van Ollmann blijf je doorlezen. En hoewel bitterzoet, is het einde magnifiek.

Beschouwelijk

9 Aimée de Jongh – Taxi! Verhalen vanaf de achterbank





Tussen alle prijswinnende titels van succesauteur Aimée de Jongh is het autobiografische Taxi een beetje onderbelicht. Onterecht, het is een prachtig, slim verteld verhaal van vier taxiritten. Vanwege de wisselende perspectieven worden de gesprekken met de taxichauffeurs gaandeweg steeds sterker en fundamenteler. Het is een bescheiden en ronduit lief kroniekje van het leven.

Beeld uit ‘Taxi!’ Beeld Aimée de Jongh/Scratch Book

Satire

10 Posy Simmonds – Cassandra Darke





In de graphic novel Cassandra Darke schetst Posy Simmonds het beeld van een frauduleuze galeriehouder die tot de ontdekking komt dat het leven meer is dan reputatie en egoïsme. Ze verweeft scherpe satire en hilarische ontwikkelingen tot een beweeglijk verhaal dat zelfs nog even echt spannend wordt. Fijn macaber, met een hoofdpersoon om stiekem van te houden.

Klassiek avontuur

11 Juanjo Guarnido & Alain Ayroles – Het goud van de zwendelaar





Het goud van de zwendelaar is een stilistisch hoogtepunt. De klassieke avonturenstrip, een schelmenroman, speelt in de zeventiende eeuw en is een aaneenschakeling van groteske anekdotes en prachtige strippagina’s. Deze klepper is een blauwdruk voor hoe een echt meeslepend avontuur hoort te zijn. Schitterend.

Modern leven

12 Will McPhail – In.





Nick is een millennial die worstelt met contact leggen en zich steeds verslikt in small talk. Gevierd New Yorker-cartoonist Will McPhail kiest in zijn graphic novel In. voor een tobberig personage, dat zijn omgeving onbedoeld een spiegel voorhoudt: het gaat nergens meer over in het leven. Een glorieus, hyperactueel verhaal over menselijke omgang.

Jeugd

Queer

13 Jen Wang – De prins en de naaister





De prins en de naaister is een bitterzoet Young Adult-sprookje over een puberprins die vooral zichzelf wil zijn en een eenvoudig naaistertje dat hem daarbij helpt. In een toegankelijke stijl ziet de 12- tot 14-jarige alle personages van heel dichtbij: alsof de camera standaard op inzoomen staat. Wang stopt alle energie in expressie en emotie in dit Disney-achtige verhaal. Het is de zalige queer-twist die het verschil maakt.

Illustratie uit ‘Prins en de naaister’ Beeld Jen Wang/Van Goor

Jeugd

Spanning

14 Aurélie Neyret & Joris Chamblain – Het dagboek van Cerise





Het dagboek van Cerise is een dagboekstrip voor 9- tot 12-jarigen. In ieder deel lost Cerise met haar vriendinnen Lindsey en Erica een mysterie op. Cerise onderzoekt het liefst mensen, vooral volwassenen, omdat die zo ingewikkeld zijn. Het fraaie, aansprekende tekenwerk van Neyret is lief, mooi, maar het is zeker niet altijd vrolijkheid troef. Met name in het vijfde, afsluitende deel moet de jeugdige lezer een flinke brok wegslikken. Schitterend.

Jeugd

Emotie

15 Fanny Britt & Isabelle Arsenault – Jane, de vos en ik





Jane, de vos en ik is een graphic novel voor 10+. Dit album geeft jonge lezers alle gelegenheid om de gelaagdheid van een goede strip te leren kennen: hoe de combinatie van woord en beeld een unieke leeservaring oplevert. Deze gevoelige strip over pesten slaagt voluit in die opzet. Het is een prachtvertelling, waarin de pesters uiteindelijk het onderspit delven. Wat overblijft is een schitterend en empathisch verhaal over hoop en troost.