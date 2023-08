Veganistisch eten? Met dit weekmenu kun je dagelijks aan de slag

Momenteel werkt NRC aan een gids over veganistisch leven. In de Slim Leven-nieuwsbrief vroegen we onlangs aan abonnees wat ze allemaal zouden willen weten over dit onderwerp. Een lezer mailde terug dat zij behoefte heeft aan tips voor een soort basis weekmenu dat niet ingewikkeld maar wel gevarieerd is. Een goed idee – culinair journalist Janneke Vreugdenhil ging er meteen mee aan de slag. Haar zeven heerlijke gerechten vindt u hieronder. En die gids over veganistisch leven? Die publiceren we eind augustus.

1 Maandag Gebakken courgettes met amandelen en rozijnen

Een tip voor wie zelf een moestuin heeft: hoe kleiner de courgette, hoe smakelijker. Ze zijn ook steviger en verliezen minder vocht tijdens het bereiden. Maar niet getreurd, ook de doorsnee grote courgettes van de supermarkt of groenteboer zullen in dit gerecht lekker smaken.

2 Dinsdag Groentecurry

Hou je van groenten én zijn je keukenkastjes nodig aan een opruimbeurt toe? Dan is dit recept ideaal. Met een paar verweesde groenten en een blik kokosmelk kun je snel deze puike curry in elkaar draaien.

3 Woensdag Linzensalade met gepofte aubergine

Deze linzensalade met geblakerde aubergine, paprika en walnoten is een heerlijk nazomers gerecht, vindt Janneke Vreugdenhil. Bovendien kun je hier haar favoriete keukentool voor inzetten: het babaganoush-grillplaatje. Maar een oven of bbq werkt ook. Beloof alleen één ding: pel de paprika’s nooit onder stromend water!

4 Donderdag Spaghetti aglio olio Pasta met olie en knoflook is simpel maar lekker en zowel geschikt voor de lunch als het diner. Peterselie in de aglio olio is Janneke Vreugdenhils eigen innovazione. Bekijk hieronder in een video hoe je dit gerecht maakt. Je hebt nodig:

Voor 2 personen: 200 g spaghetti

100 ml extra vergine olijfolie

2 - 3 tenen knoflook

1 rode chilipeper

een handje platte peterselie Bereidingswijze: Kook de spaghetti beetgaar in royaal gezouten water. Pel de knoflooktenen en snijd ze in dunne plakjes. Maak de chilipeper schoon, verwijder desgewenst de zaadlijsten en snijd in ringetjes. Verwarm tweederde van de olijfolie in een steelpannetje en laat hierin de knoflook zachtjes een paar minuten fruiten zonder te kleuren. Voeg de chilipeper toe en laat nog een minuut zachtjes pruttelen. Hak intussen de blaadjes van de peterselie fijn. Giet de spaghetti af en vang een half kopje kookvocht op. Doe de spaghetti terug in de pan, samen met het kookvocht en de knoflook-peperolie. Zet de pan op laag vuur, voeg de resterende olijfolie en de peterselie toe. Warm het geheel nog dertig seconden door terwijl je voortdurend omschept. Serveer direct.

5 Vrijdag Zwartebonenburgers met kimchi, komkommer en avocado

Het aanbod aan vegetarische burgers in de supermarkt wordt steeds groter en beter, maar als je ze zelf maakt, kun je er elke smaak aan geven die je maar wilt. Bovendien is het een stuk goedkoper. Voor deze hippe vegaburgers heb je weinig meer nodig dan droge peulvruchten.

6 Zaterdag Rijstsalade met komkommer, dille, walnoten en rozijnen

Het voordeel van rijstsalades is dat ze smakelijker worden wanneer je ze een paar uur laat staan. Dat maakt ze extra geschikt voor de picknick. Of voor een dagje naar het strand. Kommen, lepels, servetten, kinderen mee. Koele witte wijn, water, geld voor een ijsje toe. En gratis de zon in de zee zien zakken.

7 Zondag Geroosterde spitskool met spicy pinda-sesamdressing

Dit gerecht zie je steeds vaker opduiken in restaurants en in kookboeken: een geroosterde spitskool met een pinda-, noten- of tahinsaus. Janneke Vreugdenhil bedacht haar eigen versie: geroosterde spitskool met een lichte, frisse, spicy dressing op basis van pindakaas en tahin en een strooisel van pinda’s, sesamzaad en kokos. Het is een gerecht dat op geen enkele manier probeert op vlees te lijken.

