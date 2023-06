Mag mijn dochter op ‘zuipreis’? En zeven andere opvoedvragen over alcohol en drugs

Veel ouders krijgen er vroeg of laat mee te maken: een kind dat met alcohol of drugs exprimenteert. In de rubriek Opgevoed, waarin Annemiek Leclaire opvoedvragen voorlegt aan deskundigen, komen tal van lezersvragen voorbij over het omgaan met alcohol en drugs. Hoe waarschuw je je kind hiervoor en hoe ver moet je gaan in het tegenhouden en verbieden?

Alcohol

1 Grijp je in als je kind bij vrienden thuis alcohol drinkt?

De zoon (15) van een lezer gaat regelmatig naar feestjes bij vrienden thuis waar alcohol wordt gedronken. De ouders zijn dan niet thuis, schrijft de moeder. Wat kan ze doen? Het doorvertellen aan de ouders wat er bij hun thuis allemaal gebeurt? Krijgt haar zoon daar dan geen problemen mee?

2 Hoe grijp je in als je kind te veel drinkt?

Een vader maakt zich zorgen om het alcoholgebruik van zijn zoon van 17. In het weekend drinkt hij zeker een stuk of vijf biertjes per avond. Hij komt aan, voetbalt minder fanatiek en scoort minder hoog op school. Thuis mag zijn zoon geen alcohol drinken en buitenshuis verbieden heeft geen enkele zin. Toch?

3 Is het erg om een 12-jarige een slokje van een alcoholhoudende drank te laten proeven?

Een vader gelooft niet in iets streng verbieden, en dat geldt ook voor alcohol. Dus liet hij zijn dochter van 12 een slokje alcohol proeven.In contact komen met alcohol gebeurt later toch wel, is hij van mening. De mensen om hen heen vonden dat alleen écht niet kunnen.

4 Vertel je het aan je partner als je weet dat je stiefkind gaat drinken op een feest?

Een lezer is blij dat haar stiefzoon (14) haar in vertrouwen heeft genomen over dat hij wil gaan drinken op een feestje, maar moet ze dit nu delen met haar partner? En daarmee het vertrouwen van haar stiefzoon beschamen?

5 Mag je onervaren kind op ‘zuipreis’ Naar Albufeira?

Als bijna iedereen na 5 vwo naar de Portugese badplaats Albufeira gaat, mag mijn dochter dat dan ook? Dat vraagt een moeder zich af, die zich zorgen maakt of haar dochter zo’n reis met drank en drugs aan kan. „Ze heeft hier nog helemaal geen ervaring mee. Ik heb liever dat als ze struikelt over te veel alcohol of wiet of pillen, ik in de buurt ben, en niet aan de andere kant van Europa.”

6 Licht je de ouders in als het feestje van je puber uit de hand loopt?

Een 14-jarige dochter van een lezer gaf thuis een feestje voor vriendinnen. Zonder ouders, maar met een duidelijke waarschuwing over sterke drank. Toch werd er flink gedronken (een fles rum en een fles whiskey), ontdekte de moeder bij thuiskomst. Moet ze dit aan de ouders van de meisjes vertellen ? „Ik hou niet van klikken, en een van de meisjes heeft griezelig strenge ouders.”

Drugs

7 Vertel je je kind over je eigen drugsgebruik?

Een vader heeft niet de waarheid verteld toen zijn zoon aan hem vroeg of hij weleens drugs heeft gebruikt. Hij zei nee, terwijl hij als twintiger af en toe een xtc-pilletje nam. „Ik denk dat toegeven het drugsgebruik normaliseert, en ik vind hem er te jong en te gevoelig voor.” Of had hij toch eerlijk moeten zijn?

8 Mag een 14-jarige naar een feestje waar cocaïne is?

Een vader zit met een dilemma: zijn dochter verbieden naar een feestje te gaan waar cocaïne wordt gebruikt, waardoor ze buiten de groep valt, of ja zeggen en haar haar eigen grenzen leren stellen.

Heeft u vragen over de opvoeding van uw eigen of andermans (klein)kinderen? In de rubriek Opgevoed leggen we dilemma's van lezers anoniem voor aan de beste deskundigen. Onder de inzenders van vragen verloten we exemplaren van het boek Andere ouders doen ook maar wat, een bundeling van de eerste jaargangen van de rubriek. Deze rubriek is anoniem, omdat moeilijkheden in de opvoeding gevoelig kunnen liggen.