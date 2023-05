Dit zijn de favoriete recepten met asperges van Janneke Vreugdenhil

Al enige weken liggen de overheerlijke witte stengels weer in de schappen. Thuiskoks willen nog weleens zenuwachtig worden als het gaat om het bereiden van asperges. Vanwege de delicate smaak, maar misschien ook wel door de relatief hoge kosten van witte asperges. Nergens voor nodig! NRC zet de acht favoriete recepten van Janneke Vreugdenhil met asperges op een rij, zodat je de sterren van de hemel kunt koken.

1 Klassieke asperges

Laten we overzichtelijk starten. De klassieke bereiding van witte asperges, bestaande uit asperges, ham, een eitje en wat aardappels met hollandaisesaus is een mooi vertrekpunt voor wie voor het eerst met asperges aan de slag gaat. Of voor wie houdt van een tijdloze klassieker, natuurlijk.

Janneke stoomt haar asperges voor deze bereiding. Zo beperk je het verlies van smaak- en voedingsstoffen.

2 Asperges uit de oven

Voor wie het nog niet wist: groenten worden door de oven omgetoverd tot ware smaakexplosies. Dat is voor asperges niet anders. Janneke kwam daar bij toeval achter. Toen ze jaren geleden op vakantie in Frankrijk was besloot ze haar reeds geschilde asperges in de schaal met kip in de oven te leggen, in plaats van de moeite te nemen om ze nog los van de kip te koken in water. Het resultaat was zo verbluffend dat ze van asperges uit de oven een los recept maakte.

In dit recept gebruikt Janneke aardig wat dragon. Dat is niet voor niets.

3 Soep van asperges

Asperges geven veel smaak af aan het water waarin ze gekookt worden. Dat kookwater vormt dus eigenlijk een ideale bouillon voor de volgende keer dat je aspergesoep maakt. Wie in dat kookwater vervolgens asperges kookt en er een soep van maakt, stapelt smaak op smaak. Een volle, rijke aspergesoep is het resultaat.

Behalve met amandelschaafsel kun je de soep ook garneren met een gekookt eitje.

4 Asperges uit de wok

Een beetje vreemd is het wel, geeft Janneke toe. Maar wél lekker: een roerbakgerecht van asperges en garnalen. Ze geeft het gerecht een Thaise twist: door een flinke eetlepel Thaise rode currypasta, vissaus en koriander mee te bakken wordt het gerecht een licht pittige smaaksensatie.

Net als altijd wok je in een gloeiendhete wokpan. Begin met de garnalen voor je de rest gaat wokken.

Heeft u een van Jannekes gerechten uitgeprobeerd en wilt u vertellen hoe dat ging en het resultaat laten zien? Stuur een foto met tekst (maximaal 200 woorden) naar janneke@nrc.nl

5 Asperges met bresaola en tartaarsaus

In 2021 grijpt Janneke de start van het aspergeseizoen aan om een oud, maar roemrijk recept uit de doeken te doen. In 2007 ontdekte ze namelijk een ware tiensecondenmayonaise, die je in één handomdraai maakt. Het recept van Eke Mariën en Jan Groenewold bleek het best, bereid met de unieke staafmixmethode van Joop Braakhekke.

De mayonaise is de perfecte basis voor de tartaarsaus. Kun je geen bresaola vinden, dan volstaat ham ook.

6 Asperge anders

Op een vrije middag in 2009 besloot Janneke eens een middagje te fröbelen met anderhalve pond asperges. Ze wilde eens wat andere bereidingswijzen proberen dan tot dan toe bij haar bekend. Zo maakte ze rauwe aspergekrullen, gegrilde aspergeplakken en hele asperges in hun eigen vocht gegaard in de oven.

Alle drie de bereidingen hadden hun eigen kwaliteiten, maar het garen in de oven bleek Jannekes favoriet.

7 Cappuccino van asperges

Janneke draait haar hand niet om voor een experiment op zijn tijd. Toen ze bij opening van het aspergeseizoen een aspergegerecht van chef Luc Kusters at met koffie erin, was ze gelijk verkocht. Dat recept geeft ze niet weg, maar samen met Kusters bedacht Janneke wel iets anders: een cappuccino van asperges en koffie.

De gefermenteerde, gebrande smaak van koffie matcht schitterend met asperges.

Bonus NRC tv-recept voor gekonfijnte asperges Dertien jaar geleden maakte Janneke Vreugdenhil een receptvideo voor NRC tv, ooit het videokanaal van NRC. Ook met dit recept kun je nog altijd aan de slag: Ingrediënten: 1,5 liter zonnebloem- of arachideolie

1 kilo witte asperges, geschild

250 gram beenham

2 eidooiers

1 theelepel dijonmosterd

een kneepje citroensap

een handje platte peterselie, fijngehakt

1 eetlepel verse dragonblaadjes, fijngehakt

extra nodig: frituur- of kookthermometer Bereiding: Verwarm de oven voor op 90 graden. Verwarm de olie in een zware pan waar de asperges precies in passen. Hang er een thermometer in en laat de olie 90 graden worden. Haal de pan van het vuur en leg de asperges erin. Zet de pan zonder deksel in de oven en laat de asperges 20 – 30 minuten garen. Kook intussen de aardappels in de schil gaar. Haal de pan uit de oven en schep de asperges op een schaal bekleed met keukenpapier. Dek af met keukenpapier en leg er een bord of schaal bovenop zodat ze warm blijven. Filter de olie en meet 250 ml af. Doe de eidooiers in de kom van een keukenmachine. Voeg de mosterd, citroensap en een snuf zout toe. Pulse een paar keer om te mengen. Schenk er vervolgens geleidelijk de warme olie bij, zodat een dikke mayonaise ontstaat. Voeg 1of 2 eetlepels warm water toe en pulse nogmaals. Voeg de kruiden toe en pulse nog een paar keer. Proef en maak de mayonaise verder op smaak met peper, zout en eventueel nog wat citroensap. Verdeel de asperges, aardappels en ham over 4 (voorverwarmde) borden en schep wat van de warme mayonaise over de asperges. Geef de rest van de mayonaise apart erbij.

Tip: de rest van de olie kun je teruggieten in de fles en bewaren voor een volgende keer.

Meer gidsen met recepten van Janneke Vreugdenhil Ter ere van de broedende vogels en lammetjes in de wei serveert NRC negen recepten met lentegroen.

In deze gids zet Janneke Vreugdenhil haar favoriete recepten met pompoen op een rij.

Minder gas of elektriciteit verbruiken tijdens het koken is niet ingewikkeld: NRC geeft je diverse energiezuinige recepten.

Wat is er behalve stamppot allemaal nog meer mogelijk met de bladgroente? In deze gids vind je zeven recepten.