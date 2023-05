Dit zijn de beste nieuwe boeken volgens NRC

Leesgids

Klik hieronder op de knop om gelijk naar een categorie te gaan: Romans

Non-fictie

Boekentips: 5 x fictie De boekenredactie bespreekt wekelijks tal van romans. Welke zijn écht de moeite waard om aan te schaffen? We zetten vijf van de beste recent verschenen binnenlandse en buitenlandse romans op een rij, in willekeurige volgorde.

1 Hilary Mantel: Voorbij het zwart





In Voorbij het zwart is het vanzelfsprekend dat de doden de levenden opzoeken, en ze zijn zelden welwillend. Mantel beschrijft in nonchalante huis-tuin-en-keuken-gothic-stijl over de beklemmende huishouding van professioneel medium Alison en haar secretaresse Colette. Het is een boek vol horror en breidelloze fantasie, die ook het Britse koningshuis niet spaart.

2 Sebastian Barry: De verre voortijd





Een gepensioneerde rechercheur heeft zich teruggetrokken aan de Ierse kust, in een kleine woning op het terrein van een Victoriaans kasteel. Het lijkt een toonbeeld van rust, maar er broeit iets bij de man. In De verre voortijd neemt schrijver Sebastian Barry risico’s, zijn rechercheur is soms sentimenteel en naïef. Maar stilistisch blijft hij onvertroffen: precies én meeslepend.

3 Nicolas Mathieu: Connemara





Connemara, een veelzijdige generatieroman, toont meesterlijk waar de woede van de gele hesjes vandaan komt. Schrijver Nicolas Mathieu slaat weliswaar een nostalgische toon aan, maar raakt aan de gevolgen van de reorganisaties waar ook het moderne Frankrijk onder gebukt gaat. Werknemers raken hun trots en arbeidsethos kwijt, de burn-outs nemen toe. Mathieus veertiger Hélène heeft alles goed voor elkaar, maar wordt toch elke ochtend wakker met woede. Wat nu?

4 Drago Jancar: Bij het ontstaan van de wereld





In Bij het ontstaan van de wereld vlucht het jongetje Danijel weg in zijn fantasie. Hij dagdroomt over de nieuwe benedenbuurvrouw, Lena. Maar dan krijgt zij volwassen aanbidders, en verliest hij zichzelf. Ging het in Drago Jancars eerder werk nog over verraad en collaboratie tijdens de Duitse bezetting van Slovenië, in Bij het ontstaan van de wereld komen de naweeën daarvan aan de orde. Het grote leed van de oorlog smelt samen met de kleine pijn van het dagelijks leven.

5 Laura van der Haar: De kuil





De natuur is een oerkracht in De kuil. Het lijkt een huis-tuin-en-keukenverhaal over vastgelopen levens en broeierig overspel, maar de natuur blijkt nooit te ontkomen. Laura van der Haar haalt in haar zinnen de stress van haar malende personages meteen naar de oppervlakte. Ze glippen van onmacht naar controle, zoals de natuur ook steeds van ontbinding naar regeneratie beweegt en daarin geruststellend en onrustbarend tegelijk is.

Boekentips: 5 x non-fictie De boekenredactie bespreekt wekelijks ook vele non-fictieboeken over verschillende onderwerpen. We zetten vijf van de best besproken recente non-fictieboeken op een rij.

1 Hester de Boer: Kamp Erika





Met Kamp Erika bewijst Hester den Boer dat alles nog niet gezegd is over de Tweede Wereldoorlog. Het is een geschiedenis van de geschiedenis: het laat zien hoe we met het verleden zijn omgegaan. Het titulaire kamp was één van de vijf Duitse concentratiekampen in Nederland, en bleef lang vrijwel onbekend; tegenwoordig is er op de locatie een vakantiepark. Den Boer zocht in het archief naar haar opa - en vond hem.

2 Olga Tokarczuk: De tedere verteller





Het werk van de Poolse Olga Tokarczuk wordt gekenmerkt door onuitspreekbare gevoelens, alsof haar personages zich bewust zijn van een veelheid aan dingen. In haar essaybundel De tedere verteller bespreekt ze de onoverzichtelijkheid van de moderne wereld, de ‘epidemie van onbestemdheid’. Ze zoekt naar verbinding.

3 Susan Neiman: Links is niet woke





Het boek Links is niet woke moet geen aanklacht zijn tegen cancelcultuur, schrijft filosoof Susan Neiman op de eerste bladzijden. Ze werpt een filosofische blik op het links van nu, en vraagt zich af of het niet beter is om de zucht naar de erkenning van oud leed te laten varen. Hoe kan een links mens afstand houden tot het mijnenveld van discussies over identiteitspolitiek zonder zich zelfgenoegzaam achter eigen privileges te verschuilen?

4 Frits van Oostrom: De Reynaert. Leven met een middeleeuws meesterwerk





Wie zich met de middeleeuwse tekst Van den vos Reynaerde inlaat, loopt het gevaar bedrogen te worden. In De Reynaert. Leven met een meesterwerk, het nieuwe boek van Frits van Oostrom, wemelt het van de verhalen over toegewijde Reynaert-onderzoekers die eerder vroeg dan laat op een dwaalspoor terechtkomen. Dit boek, het slotsaluut van Van Oostroms academische carrière, is ambitieus en zelfs alomvattend.

5 Martin Bossenbroek: De Zanzibardriehoek





De Zanzibardriehoek staat vol prachtige, spannende verhalen waarin de cliffhangers voor het oprapen liggen. Schrijver Martin Bossenbroek verkent niet de transatlantische slavenhandel, maar de slavernij zoals die in het oosten van Afrika plaatsvond. Bossenbroek kiest daarbij het perspectief van betrokkenen, bovenalles diplomaat John Kirk in Zanzibar. „De slavenhandel in het deel van de wereld waarover dit boek gaat begon in de zevende eeuw, was tot ver in de negentiende eeuw officieel toegestaan, en gaat eigenlijk tot op de dag van vandaag door.”

De beste tv-series, films, games en theatervoorstellingen Welke tv-series van dit moment zijn de moeite waard? In deze gids brengen we de titels die je niet wil missen op de streamingdiensten.

van dit moment zijn de moeite waard? In deze gids brengen we de titels die je niet wil missen op de streamingdiensten. Welke films draaien er nu in de bioscoop die echt de moeite waard zijn? De filmdredactie selecteert bioscoopfilms die je niet mag missen.

draaien er nu in de bioscoop die echt de moeite waard zijn? De filmdredactie selecteert bioscoopfilms die je niet mag missen. Welke games zijn écht het spelen waard? NRC zet de best besproken titels voor Xbox, PlayStation, Nintendo en PC op een rij.

zijn écht het spelen waard? NRC zet de best besproken titels voor Xbox, PlayStation, Nintendo en PC op een rij. Welke theatervoorstellingen spelen er in de theaters? NRC selecteert voorstellingen die je niet mag missen.