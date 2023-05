Deze 11 wandelboeken garanderen een prachtige wandeling

Wandelgids

De afgelopen jaren recenseerde NRC-redacteur Saskia van Loenen diverse wandelboeken. Van ommetjes in de stad tot natuurgebieden ver van de bewoonde wereld: als het om wandelboeken gaat is er voor elk wat wils. Maar wat zijn nou de beste boeken? Met deze gids kun je gaan wandelen volgens het boekje: 11 recente topboeken op een rij, in willekeurige volgorde.

Overijssel

Woest aantrekkelijk Twente





Een geweldig wandelboek werd geschreven door Truus Wijnen, die lokaal bekendstaat als ‘de wandelkoningin van Twente’. Wandelen in Twente omvat twintig rondwandelingen door prachtig gebied, en, ook heel fijn: met altijd minstens één horecagelegenheid onderweg. De wandelingen zijn niet al te lang en daarmee is dit boek ook geschikt voor de minder geoefende wandelaar. ‘God, wat is het hier toch mooi’, verzuchtten we meer dan eens, terwijl we van het ene fraaie onverharde pad naar het andere liepen. De weitjes hier zijn klein en omringd door bomen: ruilverkaveling vond hier nauwelijks plaats. Dat maakt deze streek woest aantrekkelijk voor de wandelaar die van groen en natuur houdt.

De recensie van dit boek vind je als eerste in deze verzameling wandelboeken.

Overijssel

Geweldige combinatie van wandeling én museum





We blijven nog even in Twente, want een klein onopvallend boekje bleek een waar pareltje: Weg van het museum, geschreven én geïllustreerd door Hans Wassink. Hij combineert een wandeling in Twente of de naastgelegen Achterhoek met museumbezoek, en daarmee is een topdagje gegarandeerd. De wandelingen zijn maximaal 6,5 kilometer lang en daarmee nog iets korter dan het boek hierboven. En dat is wel zo fijn als je daarna nog een museum gaat bezoeken, waarbij je immers ook weer moet staan. Extra pluspunten zijn de prachtige omgeving waar doorheen de wandelingen voeren en de foutloze routebeschrijving. Een boekje waar je oprecht blij van wordt.

De hele recensie vind je onderin deze verzameling wandelboeken.

Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland

Moois achter de duinen





De titel Wandelen langs de Nederlandse kust zette de recensent aanvankelijk op het verkeerde been: een wandeling pal langs de zee over de stranden tussen de kop van Noord-Holland en Zeeland zou wel héél erg hetzelfde zijn steeds. Maar de wandelingen bleken juist voornamelijk in het gebied áchter strand en duin te lopen. En dat leverde veel fijne en zeer afwisselende tochten op in alle drie de kustprovincies. Er zitten behoorlijk lange routes tussen, tot wel 20 kilometer, maar voor wie dat te gortig wordt: alle wandelingen zijn gelukkig ook eenvoudig in te korten.

De hele recensie vind je bovenin deze verzameling wandelboeken.

Heel Nederland

Onze schitterende Nationale Parken





Soms voel je je toerist in eigen land: een beetje beschaamd omdat je een prachtige plek nooit eerder met een bezoek had vereerd. Dat gold ook bij het zien van het prachtig uitgevoerde boek De 21 mooiste wandelingen door de Nationale Parken van Nederland: gebieden van naam en faam, en ze dan toch niet (allemaal) kennen. De recensent kwam dankzij dit boek van natuurblad Roots eindelijk eens terecht in De Maasduinen, en wist niet wat ze zag, zo mooi was het daar. En nam zich stellig voor nu echt álle Nationale Parken te gaan bewonderen – wandelend natuurlijk.

De hele recensie vind je bovenin deze verzameling wandelboeken.

Noord-Brabant, Limburg en Zeeland

Eindig met een goed glas bier





Een fraaie wandeling maken en na afloop proosten met een lokaal speciaalbiertje: er zijn beroerdere dagen te verzinnen. Het Zuid-Nederlandse Bierwandelboek van reisjournalist Guido Derksen combineert twee zeer populair geworden trends: speciaalbier smaakt volgens hem “nóg lekkerder als je het lichaam eerst aan het werk hebt gezet, en een wandeltocht is nóg leuker als je weet dat je aan het einde een bijzonder bier te wachten staat”. Geen speld tussen te krijgen. De auteur leidt je door Noord-Brabant, Limburg en Zeeland middels originele, mooie en bovenal goed beschreven wandelingen. Met als grote pré dat je na afloop welverdiend kunt nagenieten met een biertje als de ‘Peelreus Zwaar Blond’ of een ‘Non de Jus!’.

De hele recensie vind je onderin deze verzameling wandelboeken.

Limburg

Klimmen en dalen in Zuid-Limburg





Wie in Zuid-Limburg komt heeft meteen het gevoel in het buitenland te zijn. Een wandelgids voor deze streek is altijd een feest, want in het uiterste zuiden is het niet alleen goed toeven qua natuurschoon, maar ook voor de inwendige mens – Bourgondisch als Limburgers nu eenmaal zijn. Lopen door Limburgs Heuvelland is geschreven door Rob Wolfs en Rutger Burgers, zeer ervaren wandelaars die al diverse boeken op hun naam hebben staan, en dat merk je. Uitstekend beschreven wandelingen door schitterend gebied, tussen de 11 en 18 kilometer lang, nog eens extra pittig door het vele klimmen en dalen. Maar dan heb je ook wat.

De hele recensie vind je onderin deze verzameling wandelboeken.

Gelderland

Salland en kronkelende IJssel





Veel wandelboeken zijn te groot om in de hand mee te nemen bij het wandelen en dus moet je de routepagina’s fotograferen en eventueel nog uitprinten voor onderweg, maar bij de boekjes Netwerkwandelingen van uitgeverij Elmar heb je daar geen last van: kleiner kan niet. Erg praktisch dus, wat eveneens voor de opzet geldt: geen ellenlange routebeschrijvingen maar een kort overzicht van knooppunten die je kunt volgen, van paaltje naar paaltje dus – waardoor die boekjes ondanks vele lange wandelingen ook zo’n klein formaat kunnen krijgen. Het deeltje Netwerkwandelingen: Sallandse Heuvelrug & IJsselvallei voert je door een fraai oostelijk stukje Nederland: in Overijssel, waar de schitterend kronkelende rivier de IJssel nooit ver weg is.

De hele recensie vind je bovenin deze verzameling wandelboeken.

Overijssel

Fraai Zutphen en omgeving





Die kronkelende IJssel smaakte naar meer: Wandelen rond Zutphen laat je niet alleen de prachtige omgeving zien, maar ook de stad zelf. De 16 rondwandelingen variëren in lengte: van een bescheiden stadsrondje van 3,4 tot 19,4 kilometer, ofwel voor elk wat wils. Dankzij de buitengewoon heldere route-aanwijzingen moet het wel heel gek lopen wil je met dit boekje in de hand verkeerd lopen. We kijken onze ogen uit: wat is het hier toch krankzinnig mooi!

De hele recensie vind je onderin deze verzameling wandelboeken.

Noord-Brabant

Dat heerlijke Brabantse land





Altijd fijn als er weer een boek verschijnt bij Gegarandeerd Onregelmatig, de uitgever met verreweg de meeste wandelboeken. Ditmaal worden we met Wandelen in de Meierij uitgenodigd Noord-Brabant eens goed te ontdekken: en dan specifiek het gebied tussen Tilburg, Eindhoven en Den Bosch. Afwisselende rondwandelingen over zoveel mogelijk onverharde wegen: het is hier heerlijk wandelen. Terecht verwijst dit boek naar het bekende liedje van weleer: ‘Het leven is goed in m’n Brabantse land’, en terwijl we daadwerkelijk genieten van ‘De bossen, de vennen, de purperen hei’ verschijnt wandelend een glimlach op je gezicht die perfect past bij die vrolijke muzikale ode aan deze provincie.

De hele recensie vind je bovenin deze verzameling wandelboeken.

Heel Nederland

Wat zijn landgoederen toch mooi





Soms denk je dat je alles wat mooi was wel gezien hebt, maar het fijne van wandelboeken is dat ze je soms wijzen op plekken waar je geen idee van had en die dan nog mooier blijken te zijn dan alles wat je daarvoor al zag. Dat gebeurde met het fraaie boek De mooiste Landgoedwandelingen van Nederland, dat ons naar ’s Graveland stuurde, waar we al wandelend langs oude bomen, een sprookjesachtig beekje en verstilde plekjes verzuchtten dat dit een van de mooiste wandelingen moest zijn die we ooit liepen. Landgoederen en buitenplaatsen zijn vaak “monumentale eilanden waar de tijd langzamer lijkt te lopen” zoals het boek het omschreef, en dat konden wij alleen maar beamen. Wat een ontdekking. Leve de adel van weleer.

De hele recensie vind je als tweede in deze verzameling wandelboeken.

Overijssel

De Achterhoek als heerlijke idylle





We begonnen deze gids met een boek van ‘de wandelkoningin van Twente’ Truus Wijnen en eindigen met een boek eveneens van haar hand: ditmaal Wandelen in de Achterhoek. Grenzend aan Twente en óók al zo mooi, wat een heerlijke idylle! In 20 rondwandelingen leidt de auteur je langs schattige weitjes omringd door grote eiken en beuken, door bossen, langs verstilde poeltjes en prachtige oude boerderijen. Nooit zagen wij zoveel ijsvogels tijdens één wandeling. Een streek waar wij nog heel vaak terug gaan komen – en een boek om dus te koesteren.

De hele recensie vind je onderin deze verzameling wandelboeken.