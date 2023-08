De 13 beste series van 2023 tot dusver

GIDS

In 2023 is het serieaanbod weer enorm. Zelfs de meest fanatieke kijker zal niet alles gezien hebben. Halverwege het jaar is een goed moment om terug te blikken. Thijs Schrik, die al jaren recensies over tv-series voor NRC schrijft, zet de essentiële series voor je op een rij.

13 Daisy Jones & The Six Muzikale dramaserie

Seks, drugs en ja, goede muziek. De bekende ingrediënten van een klassiek rock-’n-rollverhaal zijn aanwezig in deze groots opgezette dramaserie over de opkomst en ondergang van een mythische band in de jaren zeventig van de vorige eeuw. De serie is gebaseerd op het gelijknamige boek van Taylor Jenkins Reid. Zij liet zich inspireren door de altijd ruziënde band Fleetwood Mac. Actrice Riley Keough, kleindochter van Elvis Presley, speelt de rol van de getroebleerde frontvrouw Daisy Jones. Daisy wordt door een producer gekoppeld aan de band The Six. Samen met frontman Billy Dunne tilt ze de nieuwe band naar een hoger niveau. Maar op persoonlijk vlak liggen Daisy en Billy elkaar niet. Keough is uitstekend in haar hoofdrol en de muziek, speciaal gemaakt voor de serie, klinkt goed. De vertelvorm is soms een beetje knullig, maar dat mag de pret niet drukken.

12 Arcadia Sciencefictionserie

Op visueel vlak maakt deze Vlaams-Nederlandse sciencefictionserie meteen indruk: regisseur Tim Oliehoek maakt goed gebruik van het grote budget (één miljoen euro per aflevering). En naarmate de serie vordert, gaat het verhaal ook steeds meer leven. In de wereld van Arcadia worden mensen gedwongen te leven volgens een streng puntensysteem waarbij een algoritme ieders score berekent. Een gezin komt in de problemen wanneer vader Pieter zonder medeweten van zijn vrouw fraudeert met het systeem. Zeer geschikt voor liefhebbers van dystopische sciencefictionseries als Black Mirror en The Handmaid’s Tale.

11 Rain Dogs Comedyserie

Disfunctioneel. Dat zijn de hoofdpersonen uit deze Britse comedyserie. En niet zo’n beetje ook. Rain Dogs gaat over Costello, een vrouw uit de arbeidersklasse met schrijverambities en een bijbaantje bij een peepshow. Ze zoekt haar toevlucht bij jeugdvriend Selby, een homoseksuele, narcistische nietsnut uit een rijke familie. Selby heeft net een jaar in de gevangenis gezeten en Costello is met haar 10-jarige dochter Iris uit haar armetierige appartement in Londen gegooid. Dankzij de scherpe, ironische pen van schrijfster Cash Carraway sijpelt de nodige maatschappijkritiek door de serie.

10 De droom van de jeugd Dramaserie

Uitstekende serie over een katholiek Brabants gezin met vier kinderen. De negen afleveringen bestrijken een periode van veertig jaar in het leven van de kinderen. Sterk is vooral de onvermijdelijke strijd tussen dochters en moeders, vaders en zonen. Elk kind zet zich af tegen zijn ouders, maar wordt tegelijkertijd door ze gevormd. Iedereen speelt de rol die hij als kind had in zijn gezin, maar wordt ondertussen ook opgevoed door de tijd waarin hij leeft, en de nieuwe rol die hij aanneemt als ouder. Echt goed te bingen is de serie overigens niet. Zonder met spoilers te strooien: het gezin wordt niet bepaald gespaard.

9 The Kingdom Exodus Cultserie

De Deense regisseur Lars von Trier, een van de groten in de filmgeschiedenis, keert nog één keer terug naar het Rigshospitalet in Kopenhagen voor het slotseizoen van zijn serie The Kingdom. Eerdere seizoenen, in 1994 en 1997, waren een curieuze mix van ziekenhuis-soap, satire, surrealisme en horror. Von Trier schreef een derde seizoen om zichzelf op te beuren. Er zijn veel grappen over ‘woke’, #MeToo en Zweden: een soort drie-eenheid. Maar wat aanvankelijk melig, infantiel en obstinaat lijkt, wordt gaandeweg steeds vermakelijker. En de horrormythologie pepert dit gekkenhuis met speelse dreiging.

8 The Diplomat Thrillerserie

Een vrouwelijke ambassadeur in Londen (gespeeld door Keri Russell) worstelt in deze politiek thrillerserie met het ceremoniële deel van haar functie. Gelukkig heeft Kate weinig tijd voor gala’s. Voor de Iraanse kust ontploft een Brits vliegdekschip zodat zij meteen aan de bak moet om een wereldoorlog te voorkomen. The Diplomat is een lekkere serie die de kijkers makkelijk vasthoudt. En na The Americans is dit wederom een geweldige hoofdrol voor Keri Russell, die met onderdrukt geagiteerd spel deze serie boven de onderhoudende middelmaat uit tilt.

7 Mrs. Davis SCIENCEFICTIONSERIE

De razendsnelle opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) is een van de grote thema’s van het moment. Mrs. Davis verschijnt dan ook op een perfect moment. In deze komische scifi-serie is de wereld de ban in van een machtig AI-systeem. Het verhaal volgt zuster Simone, een non die het algoritme wil vernietigen. Maar voordat het zover is moet Simone eerst iets doen: de Heilige Graal vinden. Oh, en ze moet een hele dure taart bezorgen bij de Paus in Rome. Op papier klinkt het belachelijk, en dat is de serie ook, op de best mogelijke manier.

6 Black Mirror Sciencefictionserie

Moordrobots, extreme surveillance, socialemediaterreur, virtuele verwarring, digitaal gekopieerd bewustzijn: in 2019 leek het kunstje van de inktzwarte sciencefictionserie Black Mirror wel uitgewerkt en uitgewoond. Maker Charlie Brooker nam een paar jaar denkpauze. Met als resultaat een serie die wegstapt van Brookers oude clichés, en zich meer toelegt op mediakritiek. Brooker blijkt het scherpst waar hij breekt met zijn vertrouwde sjablonen; daar etaleert hij zijn flair voor onverwachte ontknopingen het best in dit uitstekende nieuwe seizoen.

5 Beef Comedyserie

Een klein verkeersincident leidt tot een steeds verder escalerend conflict in deze tragikomische serie. De gefrustreerde aannemer Danny (Steven Yeun) en succesvolle ondernemer Amy Lau (Ali Wong) verliezen alle controle terwijl ze elkaar het leven zuur maken. Op een perverse manier genieten de twee ook van hun conflict. Het biedt afleiding van de dingen waarmee ze écht in de knoop zitten. Beef zit vol met onverwachte, soms zelf surrealistische wendingen.

4 Better Things Comedyserie

Hoe is het om de alleenstaande moeder van drie puberdochters te zijn? Het is heen en weer geslingerd worden tussen hemel en hel. Het is miskend, verguisd, beledigd, genegeerd worden, en het is lol, genieten en geliefd zijn. Het komt allemaal voorbij in het door vrouwen gedomineerde universum van Better Things. Maker en hoofdrolspeelster Pamela Adlon weet het niveau vijf seizoenen zeer hoog te houden.

3 The Last of Us Dramaserie

De trouwe verfilming van de baanbrekende game is wereldwijd een grote hit. In een post-apocalyptische wereld moet de emotioneel afgestompte vijftiger Joel de opstandige tiener Ellie begeleiden, twintig jaar nadat een schimmel het gros van de bevolking in zombies veranderde. Daarop ontvouwt zich een roadtripserie, waarin Joel zich tegen wil en dank aan Ellie begint te hechten. De serie bewijst dat verfilmingen van games ook series van hoogwaardige kwaliteit op kunnen leveren. En: deze serie gaat eigenlijk helemaal niet over zombies. De veelgeprezen derde aflevering wordt de hoofdverhaallijn losgelaten voor een prachtig thematisch uitstapje: een filmisch essay over het belang van de liefde, ook na de apocalyps.

2 Fleishman Is in Trouble Dramaserie

Na een pijnlijke scheiding geniet arts Toby Fleishman van zijn vrijgezellenstatus. Maar dan verdwijnt zijn ex-vrouw Rachel en laat ze hem in New York achter met hun twee kinderen. Waarom deed Rachel dit? En komt ze nog terug? Fleishman Is in Trouble volgt eerst Toby’s kant van het verhaal, maar gaandeweg krijgt de kijker een geheel andere kijk op het mislukte huwelijk. Gebaseerd op de gelijknamige roman van Taffy Brodesser-Akner. Ze is ook verantwoordelijk voor de tv-bewerking en dat bleek een goede zet: de vlotte stijl van haar boek, vol humoristische en scherpe observaties, is uitstekend vertaald naar het tv-scherm. Met geweldige hoofdrollen voor Jesse Eisenberg en Claire Danes.

1 Succession Dramaserie

Familiedrama over de opvolgingsstrijd om het imperium van mediamagnaat Logan Roy. Vier seizoenen lang liet Succession zien hoe door en door verrot en ellendig het leven boven aan de voedselketen is. Dankzij een fenomenaal slot kan het nu een van de beste series ooit genoemd worden. Reken op machiavellistische manoeuvres, op dynastieke verstrengeling van macht, geld, familie en liefde die elke emotie transactioneel maakt en elke transactie emotioneel. En op profaan geroddel, gejen en gevloek.

Animatie Marike Knaapen