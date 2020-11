Foto Mirjam van Zuidam

Podcastmaker Enzo van Steenbergen en Hans zitten in de oranje Fiat Panda van Enzo. We zijn in Weesp geweest, bij verpleeghuis de Hogeweyk. Op de heenweg was Hans vrolijk. Hij praatte honderduit. Doordat Hans en Enzo elkaar al zo lang kennen, weet Enzo vaak goed wat Hans wil vertellen. Soms is dat best even zoeken, want Hans kan steeds moeilijker op woorden komen. Toch komen we er samen altijd uit, ook omdat Hans heel creatief is. Als hij bijvoorbeeld iets wil vertellen over Eindhoven (Hans heeft er gewoond, Enzo is er geboren) dan zegt hij ‘de stad van de lampjes’ en weten we het meteen. Mooie momenten zijn het, waarop je merkt hoe fijn het is voor Hans als hij zich duidelijk kan maken. Deze dag valt de confrontatie met de plek waar hij misschien ooit zal wonen hem zwaar. Enzo probeert te vragen wat Hans ervan vond, maar hij staart in gedachten voor zich uit.