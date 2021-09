Op 11 september 2001 vlogen twee gekaapte vliegtuigen in het World Trade Center in New York. De aanval op de Verenigde Staten was wereldnieuws en wordt gezien als een keerpunt in de geschiedenis.

Journalisten Wafa Al Ali en Lotfi El Hamidi, beiden tieners in 2001, onderzoeken de manier waarop de gebeurtenissen van 11 september hun leven en dat van andere jonge moslims beïnvloed heeft. Van de een op de andere dag waren ze ‘de ander’. Hoe kijken zij en hun generatiegenoten twintig jaar later terug? En wat zeggen hun ervaringen over het Nederland van nu?

Generatie 9/11 is vanaf dinsdag 7 september te beluisteren op deze pagina en in de NRC Audio app.