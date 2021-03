In Cocaïnekoorts onderzoeken Jan Meeus, Elze van Driel en Gabriella Adèr hoe een Marokkaanse jongen uit het Utrechtse Vianen kon uitgroeien tot cocaïnebaron. Onder welke omstandigheden lukte dat? Welke rol heeft onze samenleving daarin? En waarom wordt Ridouan Taghi gelinkt aan de moord op Derk Wiersum?

In gesprek met (ervarings)deskundigen zoals een voormalig dealer, de psychotherapeut die hem begeleidde, ouders van Marokkaanse jongens en de Douane ontrafelen we waarom drugscriminaliteit aantrekkelijk kan zijn voor jongeren en waarom Nederland een belangrijke spil is in de internationale cocaïnehandel. In vijf afleveringen vertelt Jan Meeus het verhaal van Taghi en onderzoeken Elze van Driel en Gabriella Adèr het Nederland waarin hij succesvol werd.