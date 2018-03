‘Een uitvaart kun je maar één keer goed doen’

Christiaan Koopman (35) werkt als tactisch inkoper bij Yarden, en Janet de Vries (51) is locatiemanager van yardenhuis van Heerenveen en uitvaartcentrum De Schans.

Werk dat ertoe doet

Christiaan Koopman: “Ik houd me bezig met de contractuele kant van aankopen – van doodskisten tot vastgoed, van softwarepakketten tot voedingsmiddelen. Werken in de uitvaartbranche is uitdagend omdat je een uitvaart maar één keer goed kunt doen. Dat geeft bij het afsluiten van contracten echt een ander gevoel dan ik bij vorige werkgevers had. Het doet ertoe. De dienstverlening staat altijd voorop, het gaat niet alleen om een scherpe inkoopprijs.”

Janet de Vries: “Klopt, dienstverlening en gastvrijheid zijn enorm belangrijk, daar zijn we iedere dag mee bezig. De lat ligt hoog, elke keer weer. Ik startte in 2010 met de opleiding tot uitvaartverzorger. Dat was voor mij een natuurlijke stap na ruim twintig jaar werken in de hulpverlening. Het begeleiden van mensen in heftige situaties was niet nieuw voor mij, net zomin als omgaan met de dood. Ik vind het heel mooi een bijdrage te kunnen leveren aan zoiets ingrijpends in het leven van mensen.”

Over Yarden

• Yarden is een vereniging zonder winstoogmerk, heeft bijna 1 miljoen leden en is bijna 100 jaar actief.

• Naast de verzekering en verzorging van de uitvaart organiseert Yarden voorlichtings- en bewustwordingsbijeenkomsten over de dood.

• Yarden telt 900 medewerkers (onder wie 102 lokale uitvaartverzorgers), 200 vrijwilligers, 41 uitvaartcentra, 24 crematoria en 9 begraafplaatsen in Nederland.

• De doelstelling van Yarden: een persoonlijk afscheid voor iedereen, bereikbaar én betaalbaar. Een goed afscheid helpt je verder.

• Lees hier alles over een carrière bij Yarden.

Meedenken en samenwerken

Janet de Vries: “Dit vak vraagt soms veel van je. Belangrijk is dat er ruimte is om je hart te luchten en om samen te lachen. Plezier in je werk zorgt ervoor dat je het echt samen kunt en wilt doen. Ruim vijf jaar heb ik zelf vol toewijding als uitvaartverzorger gewerkt. Ik leerde Yarden goed kennen, zeker toen ik ook interne trainer werd. Tweeënhalf jaar geleden kwam de vacature van locatiemanager op mijn pad. Nu stuur ik een geweldig team van twaalf mensen aan. Ik hoop de mensen in mijn team te blijven inspireren en hun de ruimte te geven om zich te ontwikkelen. Dat hoort ook bij goed werkgeverschap.”

Christiaan Koopman: “Voor mij geldt: als ik in mijn werk uitdagingen zie en voel, ben ik in mijn hum. Zo houd ik ervan dingen efficiënter te maken, en dat is goed voor onze klanten. Zodra ik aangeef dat we iets volgens mij beter kunnen doen, wordt er bij Yarden naar me geluisterd en een oplossing gezocht. Dat geeft een goed gevoel, dat je mag meedenken.”

Bijzondere werkgever

Christiaan Koopman: “Ik voel me heel betrokken bij Yarden. Het is een bijzonder bedrijf dat zich onderscheidt in de uitvaartbranche. Kijk maar naar onze commercials waarin we de dood bespreekbaar maken. Dat spreekt me aan. De arbeidsvoorwaarden zijn prima: ik ben tevreden over wat ik verdien en redelijk vrij om mijn uren zelf in te delen. Verder kent Yarden onbeperkt rouwverlof voor wie dat nodig heeft.

Om het wij-gevoel te promoten volgt iedereen hier het programma ‘1 Yarden, Yarden nummer 1’. Leuk, want zo ontmoet en spreek je ook collega’s uit andere delen van het land. Eens per jaar lopen we een dag mee met een collega die iets heel anders doet, en schrijven er een blog over op intranet. Ik ga meelopen met de locatiemanager van een uitvaartcentrum. Goed dat Yarden hier ruimte voor biedt. Zo krijg je meer inzicht en respect voor wat je collega’s doen.”

Janet de Vries: “Bij Yarden worden kwaliteiten van medewerkers gezien en mensen worden serieus genomen. Ik krijg alle ruimte om onze dienstverlening op een hoger niveau te krijgen. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld ons uitvaartcentrum verbouwd met onder andere een verzorgingsruimte voor rituele bewassingen. We leven immers in een multiculturele samenleving.

Op dit moment volg ik bij Yarden een Management Development-traject van een jaar. Dat geeft inzicht in mezelf: ben ik een goede leider? Je leert in zo’n periode ook van elkaar. Met die kennis en ervaring kan ik verder groeien in mijn huidige werk en wat er wellicht daarna nog komt. Ik voel me thuis bij Yarden.”