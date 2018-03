Zo werk je als digital nomad overal ter wereld

Het is voor veel mensen een ideaal beeld: werken op je laptop in de zon, met uitzicht op een tropisch strand terwijl collega’s in Nederland achter hun bureau aan de zoveelste kopje automatenkoffie zitten. Toch zetten maar weinig mensen echt de stap om hun koffer te pakken en te vertrekken. “Zonde!”, vindt Mark van der Heijden, Co-founder van Wanderbrief. “Met een mobiele telefoon, een internet verbinding en een laptop kun je overal werken waar je wilt. Waar je neerstrijkt, daar is je kantoor!” Gesterkt vanuit zijn eigen ervaring – waarbij hij twee jaar lang reisde en in 27 landen voor 32 bedrijven werkte – zette hij samen met Valentijn van Santvoort en Clément Guillou Wanderbrief op, een platform voor locatie-onafhankelijk werken. Saillant detail: Van der Heijden en Van Santvoort ontmoetten Guillou in december 2016 op Bali, waar zij op dat moment alle drie op afstand werkten.

Community van reizende professionals

Het concept is simpel: Wanderbrief helpt je om al werkend de wereld rond te reizen als digital nomad. Van der Heijden: “Wij bieden remote jobs – banen die op afstand kunnen worden ingevuld – aan van zo’n 500 bedrijven. Die hebben we allemaal gescreend om er zeker van te zijn dat de aangeboden banen echt bestaan en dat het een betrouwbaar bedrijf is. Via ons platform zie je hoe je kunt solliciteren voor de functies. We helpen je met tips of je kunt advies vragen aan onze internationale community van reizende professionals. Deze community van werkzoekenden telt zo’n 8.000 leden uit 100 landen en groeit nog steeds iedere dag.”

Wanderbrief oprichters v.l.n.r. Mark van der Heijden, Clément Guillou en Valentijn van Santvoort

De technologie omarmen

Het succes laat zien dat werken op afstand perfect past in de tijdsgeest. “De groep remote werkenden ofwel digital nomads is groot en groeiende”, aldus Van der Heijden. “Deze mensen hebben de 9-5 mentaliteit achter zich gelaten en kiezen voor vrijheid en kwaliteit van leven. Dat kunnen ze doen door de technologie te omarmen: werken in de cloud, met of zonder gebruik van handige apps zoals Office 365, Trello en Slack. De basis is een abonnement bij een provider met een internationaal 4G netwerk, zoals Vodafone. Bereikbaarheid is immers cruciaal en snelle mobile data is een randvoorwaarde als je goed wilt werken uit de cloud. Met die tools en zo’n netwerk kunnen digital nomads prima op afstand werken met mensen overal ter wereld. Zo kan een designer in India met een tekstschrijver in Zuid-Afrika werken aan een website voor een bedrijf in Panama. Locatie maakt niet uit – dankzij de technologie kunnen zij allemaal samenwerken.”

De steun van een community

Veel van de mensen die zich inschrijven op Wanderbrief zijn al bekend met de mogelijkheden van technologie. Wie wat extra hulp kan gebruiken, kan een beroep doen op de community. Van der Heijden: “Vanuit Wanderbrief helpen we mensen met wat wij het ‘boarding process’ noemen. Gemiddeld duurt het een aantal maanden tussen het inschrijven en daadwerkelijk beginnen met een klus. We weten inmiddels precies wat er allemaal bij komt kijken: hoe solliciteer je naar zo’n baan, wat heb je nodig om op afstand te werken, welke verzekeringen moet je hebben, wat doe je met je huis als je op reis bent? Daarnaast fungeren de 8.000 leden van de community als extra vraagbaak en bieden zij steun tijdens deze spannende stap. In veel landen worden ook Wanderbrief Meetups georganiseerd zodat mensen elkaar in het echt kunnen ontmoeten. Zo hebben we begin volgende maand een Wanderbrief Meetup in India waar onder andere de General Manager van WeWork komt spreken.”

Niet aan leeftijd gebonden

Wie denkt dat Wanderbrief alleen voor millennials is, heeft het mis. “Ik heb onlangs met 50 leden van onze community via Skype een meeting gehad”, vertelt Van der Heijden. “Zij varieerden in leeftijd van 19 tot 63 jaar. Digital nomad is een levenshouding die niet aan leeftijd is gebonden. En je hoeft ook niet per se te gaan reizen: je kunt ook via Wanderbrief vanuit Nederland werken voor buitenlandse bedrijven. Uiteraard stimuleren wij het reizen wel.”

Een beter leven én een betere wereld

De toekomstplannen van Wanderbrief zijn groots. Van der Heijden: “We willen het grootste digital nomad platform van de wereld worden en zoveel mogelijk mensen inspireren om locatie-onafhankelijk te werken. Het is een win-win situatie. Je productiviteit neemt toe, net als je kwaliteit van leven. Bedrijven hebben minder kantoorruimte nodig en kunnen met de beste mensen werken. En het verbreedt je blik doordat je met verschillende culturen in contact komt.”

De co-founders van Wanderbrief geven zelf het goede voorbeeld. “We reizen ook nog steeds veel en werken onderweg. Dankzij Vodafone zijn we overal goed bereikbaar”, zegt Van der Heijden. “Binnenkort gaan we zelfs met het hele team een maand in Columbia werken. Remote working loopt als een trein – en ik heb me nog nooit zo gelukkig gevoeld als nu!”

Ook digital nomad worden? Schrijf je gratis in op www.wanderbrief.com