Binnen een seconde op kantoor dankzij de cloud

“Ik heb geen harddisk nodig als ik sneller toegang heb tot een server.” Die uitspraak van Steve Jobs was in 1997 al een duidelijke hint naar de cloud. Nu, meer dan twintig jaar later, staan er over de hele wereld datacenters die via internet in contact staan met gebruikers van cloudoplossingen. En wereldwijd verwacht 60 procent van de bedrijven dat ze voor 2020 het merendeel van hun IT in de cloud hebben ondergebracht. Kortom: de cloud is gemeengoed geworden.

Wifi, 4G

Het dagelijkse werk gebeurt ook steeds vaker in de cloud. Ondernemers en medewerkers kunnen vanaf verschillende locaties inloggen. Meestal doen ze dat via een wifi-verbinding. Geen wifi in de buurt? Dan is er 3G of 4G als back-up. Tenminste, als de laptop voorzien is van een USB-modem of mobiele netwerkkaart en er ook een mobiel internetabonnement is afgesloten. Die investering is voor veel bedrijven en ondernemers nog een drempel. Ondertussen wordt mobiel internet steeds sneller terwijl de kosten dalen. Overal online en nooit meer op zoek naar een goede wifi-verbinding: dat zou weleens een game changer kunnen worden.

Check, dubbelcheck

De veiligheid blijft ook een aandachtspunt. Inmiddels bestaan er geavanceerde oplossingen om vanaf elke locatie veilig in de cloud te kunnen werken. Mobile device management bijvoorbeeld, waarbij een ondernemer met een paar muisklikken de tablets en mobiele telefoons van al zijn medewerkers kan beheren en beveiligen. Ook Multi Factor Authentication (MFA) biedt extra bescherming. Naast gebruikersnaam en wachtwoord checkt het toegangssysteem dan namelijk ook of het inlogverzoek van een bekend apparaat komt. Check, dubbelcheck.

Automatische back-up

De laptop gecrasht? De tablet verloren? Of de mobiele telefoon gestolen? Dan staat alle informatie nog altijd op de externe cloud-servers: veilig en onaangeraakt. Bovendien wordt er regelmatig een automatische back-up gemaakt. In noodgevallen kan de cloud dus voor de nodige opluchting zorgen. De digitale variant van een reddende engel.

Productief in de cloud

Wij mensen lijken steeds sneller aan nieuwe technologieën te wennen. Nog niet eens zo gek lang geleden waren we nog druk in de weer met USB-sticks. Maar in 2007 werd Dropbox gelanceerd. Toen werd duidelijk dat het veel makkelijker is om bestanden online te synchroniseren en met anderen te delen. Daarna ging het snel. Inmiddels verbaast het niemand meer dat Office 365 alle bestanden automatisch synchroniseert. Switchen tussen computer, tablet of smartphone levert geen problemen meer op. In de cloud is nu altijd de laatste versie voorhanden. Een device-onafhankelijke werkomgeving dus. En platformonafhankelijk, want de cloudoplossing werkt vanaf elke browser.

Geen ellenlange mailwisselingen meer

Locatieonafhankelijk werken heeft ook een nadeel. Medewerkers kunnen namelijk niet zo makkelijk bij elkaar aankloppen om even iets te bespreken. En mailen of bellen? Dan missen ze nog altijd de non-verbale communicatie en de mogelijkheid tot real-time collaboration. Uiteraard zijn ook daar cloud based oplossingen voor. Skype for Business bijvoorbeeld. Die software stelt je in staat om met collega’s een video conference te houden en daarbij samen aan een document of presentatie te werken. Gelijktijdig dus, real-time. Je ziet op je beeldscherm dan live wat de ander schrapt, toevoegt of verandert.

De klant, leverancier of een andere partij bij de online samenwerking betrekken? Dat is een kwestie van het bestand delen en om reacties en ideeën vragen. De cloud blijkt dus ook een ideale plek voor co-creatie.

Revolutionair andere kijk op werken

De huidige cloudoplossingen zorgen voor een revolutionair andere kijk op werken. Daarbij wordt de cloud ook steeds sneller en krachtiger. Dat moet ook wel, want Internet of Things, zelfrijdende auto’s en robots gaan straks ook massaal van de cloud gebruikmaken. Experts verwachten dat er naast de grote datacenters ook veel kleine, lokale datacenters zullen komen. En hoe kleiner de afstand tussen de externe server en de gebruiker, hoe sneller de informatieoverdracht. Die ontwikkeling zal locatieonafhankelijk werken nog aanlokkelijker maken. Het wordt nog druk in de cloud.