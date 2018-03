Passief beleggen: ‘Ik hoef niet constant zenuwachtig naar de koersen te kijken’

“Markten kunnen stijgen en dalen. Dat weet je van tevoren. Maar als je op de lange termijn een goed rendement haalt, zijn die fluctuaties geen probleem. Daar gaat het dan ook om bij passief beleggen: om de lange termijn. Doordat ik met ETF’s beleg, volg ik automatisch de indices. Ik hoef dus niet constant heel zenuwachtig naar de koersen te kijken en in aandelen te handelen. Daar heb ik ook helemaal geen tijd voor”, zegt Mark.

Tijd om actie te ondernemen

Zijn reden om met ETF’s te gaan beleggen? “Zo’n anderhalf jaar geleden heb ik mijn pensioenvoorziening eens goed tegen het licht gehouden. Dat was confronterend. Het bedrag dat straks onder de streep overblijft, is toch een ander bedrag dan wat ik nu verdien. Net als zoveel veertigers begon het besef door te sijpelen dat ik zelf actie moet ondernemen om mijn pensioen veilig te stellen.”

Brede spreiding

Hoewel Mark in het verleden ervaring heeft opgedaan met actief beleggen, koos hij dit keer een andere weg. “Beleggingsfondsen worden heel actief beheerd en daar worden altijd extra kosten gemaakt. Ondertussen is helemaal niet gezegd dat zo’n beleggingsfonds een index verslaat. Het leek me dus beter om een brede spreiding te hebben. Dat betekent dat je van heel veel aandelen een klein beetje moet kopen. Maar als je voor elke afzonderlijke transactie moet betalen, lopen de kosten fors op. En zo kwam ik vanzelf uit bij beleggen met ETF’s. Die stellen me namelijk in staat om voor relatief lage kosten de indices te volgen.”

Kansen en risico’s afwegen

Of hij ook nog twijfels had? “Er zijn natuurlijk ook beleggingsfondsen die het soms wel beter doen dan de index. Nou prima. Dan is dat zo. Ik kies toch liever voor passief beleggen, ook als dat betekent dat ik eventueel iets minder winst pak dan een beleggingsfonds dat het iets beter doet dan de index.”

Beleggingsmandje

Dat Mark zo gespreid mogelijk probeert te beleggen, blijkt ook wel uit de ETF’s die hij tot dusver heeft aangeschaft. “Ik volg niet alleen de AEX, maar ook de indices op Europees en Amerikaans niveau. Daarnaast heb ik nog wat vastgoed in mijn beleggingsmandje. En als ik het anders wil, heb ik de vrijheid om het direct aan te passen. Maar voorlopig is dat niet nodig. Het is een belegging voor de lange termijn, dus ik kijk het gewoon aan.”

Verschillende instapmomenten

Naast een spreiding van de aandelen spelen ook de aankoopmomenten een belangrijke rol. “Ik maak iedere maand een bescheiden bedrag over naar mijn beleggingsrekening”, licht Mark toe. “Daar worden vervolgens automatisch de gewenste ETF’s voor gekocht. Omdat ik de aandelen gefaseerd inkoop, spreid ik dus ook mijn instapmomenten. Daardoor betaal ik niet de laagste prijs, niet de hoogste prijs, maar vaak iets er tussenin. En dat is voor mij acceptabel, want hiermee breng ik als het ware ook spreiding aan in de tijd.”

Populaire beleggingsvorm in de VS

“Voor mij voelt deze manier van beleggen prettig”, vervolgt hij. “Maar dat wil niet zeggen dat iemand anders zich daar ook prettig bij voelt. Vooral tijdens verjaardagsfeestjes krijg ik regelmatig de vraag hoe ik beleg. Als ik dan over passief beleggen en ETF’s begin, merk ik dat het gros daar nog nooit van gehoord heeft. In de VS is die manier van beleggen veel populairder. Het gezegde ‘onbekend maakt onbemind’ gaat hier in Nederland zeker nog op.”

Goed weten waar je mee bezig bent

“Als iemand me vraagt waarom ik met ETF’s beleg, vertel ik dat het een makkelijke en transparante manier van beleggen is. Maar mensen moeten vooral doen wat bij ze past”, benadrukt Mark. “In mijn kennissenkring zitten ook enkele actieve beleggers. Soms hebben ze geluk en soms niet. Per saldo laten de rendementen meestal te wensen over. Dat komt volgens mij ook omdat ze de beleggingsproducten eigenlijk niet zo goed snappen. Maar als je echt voor een bepaald doel gaat beleggen, zoals een pensioen, moet je goed weten waar je mee bezig bent. Dan moet je niet over één nacht ijs gaan.”