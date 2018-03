Wel elektrisch rijden of niet? – Dat is de vraag

Hoe maak je een keuze?

“Of volledig elektrisch rijden een aantrekkelijke optie is voor jou, hangt af van je persoonlijke situatie”, zegt Auke Hoekstra, Senior Advisor Electric Mobility aan TU Eindhoven. Hij raadt automobilisten aan om een aantal aspecten in kaart te brengen:

1.Maak je veel of weinig kilometers?

“Als je veel kilometers maakt, is het eerder voordelig om elektrisch te gaan rijden.”

2. Maak je veel lange ritten?

“Als je vaak lange ritten maakt – meer dan 300km – zul je behoefte hebben aan een auto met een grote bereik. Die zijn over het algemeen duurder dan auto’s met een bereik tot 300km.”

3. Rijd je zakelijk of particulier?

“Volledige elektrisch rijden is snel interessant voor zakelijke rijders vanwege de lage bijstelling van 4% die tot 2021 geldt. Vanaf 2019 is dit overigens beperkt tot een catalogusprijs van EUR 50.000.”

Tweedehands: het overwegen waard

Als je geen groot bereik nodig hebt, kan een tweedehands elektrische auto met een relatief klein bereik een goede keuze zijn. Hoekstra: “Een volledige elektrische auto met een kleine batterij, zoals bijvoorbeeld de Renault Fluence of Nissan Leaf, kun je tweedehands voor een aantrekkelijke prijs kopen. Door de lage aanschafprijs, tankkosten en wegenbelasting kun je heel goedkoop rijden.”

Op de website van de ANWB vind je de Autokosten Tool waarmee je precies kunt berekenen hoeveel een auto maandelijks kost.

Welke opties zijn er?

Er zijn op dit moment grofweg twee types auto met een elektrische aandrijving.

Volledig elektrisch

Deze auto’s rijden volledig op stroom en hebben alleen een elektromotor. De actieradius varieert tussen circa 120 – 500 km, van Smart tot Tesla. De laadtijd hangt af van de capaciteit van de batterij, maar is vaak binnen acht uur volledig opgeladen

Plug-in hybride

Deze auto’s hebben zowel een brandstofmotor als een elektromotor. Als de stroom op is, rijdt de auto verder op benzine. De actieradius is daardoor vergelijkbaar met een conventionele auto.

Meer informatie over de voor- en nadelen van alle varianten is te vinden op de website van Nuon.

Waar kun je opladen?

In Nederland zijn er 15.288 openbare en 17.587 semi-openbare oplaadpunten (denk aan oplaadpunten bij winkelcentra, kantoren of bij particulieren die bereid zijn hun oplaadpunt te delen met anderen. Bij veel van de nieuwe oplaadpunten tank je groene stroom. Ook kun je terecht bij 755 (semi-)openbare snelladers op 178 locaties.

Naar schatting 80.000 particulieren hebben een eigen oplaadpunt.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemen (januari 2018)

Hoe zit het met het milieu?

Volledig elektrisch rijden levert op basis van de huidige energiemix 35% minder CO2 uitstoot per kilometer dan rijden op benzine. Als er volledig groene stroom wordt geladen, loopt het verschil op tot 85%.

Hoewel een volledig elektrische auto tijdens het rijden geen CO2 uitstoot, worden in deze berekeningen ook de opwek van de stroom en de productie van de batterij meegenomen. De milieuwinst is duidelijk: rijden zonder CO2 betekent dat je een bijdrage levert aan een betere luchtkwaliteit in je directe omgeving.

Bron: ANWB