Top Employer 2018: hoe word je dat?

1. Waarom verdient CGI de titel Top Employer 2018 – een certificering van het Top Employers Institute?

HR-directeur Henk Zeilstra: “CGI heeft een aantal unieke kenmerken. Zo stimuleren we onze medewerkers aandelen te kopen van het bedrijf en zodoende mede-eigenaar te worden. Daarom noemen we onze medewerkers ‘members’. Je staat niet aan de kant, maar bent actief betrokken bij het verbeteren, groeien en vernieuwen. Verder bieden we onze mensen een leuke, interessante baan bij aansprekende klanten. Onze kantoren zitten bij de klanten in de buurt, en onze mensen wonen ook in die regio. Zo komen collega’s en klanten elkaar tegen in lokale netwerken. Onze organisatie kent kleine teams van vijftien mensen die samen verantwoordelijk zijn voor een klant. Dat betekent: kortere lijnen en collega’s die elkaar goed kennen. Tot slot is ons verloop laag en onze werknemerstevredenheid groeit ieder jaar.”

2. Hoe is de sfeer onderling?

“We tutoyeren elkaar, maar hanteren wel een formele dresscode: tie ready. Je moet bij wijze van spreken altijd een das in je binnenzak hebben voor als er een klant binnenkomt. Dat is de professionaliteit die we willen uitstralen. Er heerst een open cultuur met een ontspannen sfeer, iedereen helpt elkaar.”

3. Hoe staat het met de ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden?

“Mensen kunnen gebruikmaken van het ruime aanbod van onze Academy. Maar als consultant leer je nog meer van wérken. Daarom is het goed je te ontwikkelen door bijvoorbeeld over te stappen naar een andere klant of een ander project. Wij denken zeker met onze mensen mee over hun carrière, maar uiteindelijk moet je daarin zelf de lead nemen. Onze IT-professie verandert razendsnel. Het is dus zaak dat je regelmatig en actief met je eigen ontwikkeling bezig bent.”

4. Hoe dragen jullie uit dat jullie Top Employer 2018 zijn?

“Dat doen we vooral extern, richting de arbeidsmarkt, via onze website en carrièrebeurzen. Die externe toetsing laat zien dat we ons HR-beleid goed hebben ingericht. Dat is niet alleen fijn bij het werven van nieuwe medewerkers, ook voor klanten is het goed om te zien met wat voor soort bedrijf ze zakendoen. In inkooptrajecten wordt dat best vaak uitgevraagd.”

5. Wat maakt u trots op CGI?

“We doen gave dingen voor klanten. Het is altijd leuk om te kunnen zeggen: wij hielpen mee om dat te ontwikkelen. Zo moesten in januari vanwege de harde wind verschillende stormvloedkeringen dicht, zoals de Oosterscheldekering. De software die ze liet sluiten, is gemaakt door ons. En we ontwikkelden ook, samen met onder andere DHL Express en de gemeente Rotterdam, de BestDriver-app. Overheid en bedrijfsleven maken werk van de reductie van de CO2-uitstoot. Deze app helpt chauffeurs via serious gaming zuiniger te rijden en dus de uitstoot van CO2 en fijnstoffen te verminderen. Ons werk is dus inhoudelijk enorm boeiend. Ik werk hier nu ruim drie jaar en vind het een toegankelijk bedrijf. Alles draait om samenwerken en de menselijke maat is heel belangrijk.”