Welk beeld krijgt een recruiter door je social media?

Gooi niet je eigen ruiten in!

In juli vorig jaar heeft de rechter bepaald dat het checken van social media profielen van sollicitanten door recruiters aan regels is gebonden. Ondanks dat kun je ervan uitgaan dat veel recruiters wel degelijk op meerdere van je profielen kunnen kijken. Alleen al de functionaliteit die LinkedIn biedt aan recruiters maakt dat jij zou willen zorgen dat het beeld dat de recruiter daar van je krijgt, past bij wie je bent en de ambities die je hebt voor je werk.

Met deze zeven tips kun je ervoor zorgen dat jouw social media profielen juist vóór jou werken in je zoektocht naar werk waarin je op je plek bent.

1. Zorg voor een professionele fotovan jezelf en gebruik deze in al je social media profielen. Wanneer een recruiter vaker dezelfde foto ziet van jou, werkt dit onbewust door in zijn beleving: hij “herkent” je als het ware, en dat gevoel van herkennen wekt vertrouwen.

2. Schrijf een duidelijk profiel op LinkedInover wat je te bieden hebt. Wat is je toegevoegde waarde? Welk probleem los je op? Wat is jouw visie op je vakgebied?

3. Laat jezelf zien en geef gerust je mening. Graag zelfs! Door je mening te geven positioneer je jezelf duidelijk in de arbeidsmarkt. Maar deel je mening en standpunten bewust en doordacht. Reageer niet te impulsief op berichten van anderen. Als je mening je niet helpt in je zoektocht naar werk of niet relevant is voor jouw vakgebied, houd je mening dan desnoods voor je.

4. Zorg voor een consistent beeldvan jezelf. Alles wat je zegt en doet, in je CV, op LinkedIn en andere social media, moet bijdragen aan hetzelfde beeld van jou als wie je bent binnen jouw vakgebied en de functie die je ambieert.

5. Laat zien dat je een expert bent en op de hoogte bent van de ontwikkelingen in jouw vakgebied. Deel informatie die relevant is voor jouw vakgenoten en start relevante discussies online waarin je jouw visie en mening geeft.

6. Benut de mogelijkheden van Facebook om je berichten privéte plaatsen. Bedenk wel dat je, ook al zet je je account op privé, ook hier beter geen uitspraken doet of dingen deelt die in je nadeel kunnen werken. Je weet nooit hoe deze informatie via via weer ergens terecht komt! En eenmaal online, altijd online. Het is ongelooflijk moeilijk om je online “trace” compleet van het internet te verwijderen, dus blijf hier altijd alert op.

7. Zorg ervoor dat je altijd een Facebook bericht waarin je getagd bent moet goedkeuren voor het op jouw profiel zichtbaar wordt. Zo kun je voorkomen dat er informatie of foto’s van jou zichtbaar worden die je liever niet op je profiel ziet.

Personal Branding, de indruk die potentiële werkgevers van je krijgen, begint niet bij het eerste netwerkgesprek of de eerste kennismaking in het echte leven waar je je zorgvuldig op voorbereid hebt. Het begint bij alles wat er op verschillende manieren offline en online zichtbaar wordt van jou.

Het managen van jouw eerste indruk en Personal Brand is dus een taak waar je voortdurend en in alles wat je doet en deelt, bewust mee bezig wilt zijn!

Over Marloes Halmans (@MarloesHalmans)

In 2007 startte Marloes (1977) met haar bureau The happy at work agency. De loopbaancoaches zitten verspreid over Nederland en ook in Londen. Zij helpen hoogopgeleiden bij het vertalen van talenten en ambitie naar een volgende stap, waarin iemand met plezier werkt en talenten en persoonlijkheid tot hun recht komen. Daarnaast richt Marloes zich met haar training Bouw jouw droombedrijf op ondernemers, startend of ervaren, die meer vanuit hun talent en hart willen werken en hun bedrijf tot een succes willen maken.