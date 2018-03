‘Waarom lijk ik andere dingen belangrijk te vinden dan de rest? Hoe ga ik om met mijn standpunt dat anders is dan dat van anderen? En hoe bewaak ik mijn grenzen hier in? Ben ik nou echt de enige die zo denkt?’

Veel mensen die ik begeleid hebben het gevoel ‘een vreemde eend in de bijt’ te zijn. Ik krijg dan ook regelmatig de vraag: pas ik wel in een team? Omdat je bijvoorbeeld merkt dat je manier van denken anders is, je tijd en ruimte nodig hebt om je batterij op te laden of omdat je niet altijd van het ‘groepsgevoel’ houdt. Als er van je verwacht wordt dat je veel samenwerkt, dan kan dat een conflict in jezelf opleveren. Of met de ander(en). Maar spreek dat maar eens uit: dat jij iets anders wilt of nodig hebt, zeker wanneer het lijkt alsof je de enige bent. En als je iemand bent die liever conflicten vermijdt.

Dit zijn veel voorkomende opmerkingen van mensen die ik begeleid:

- ‘Het lijkt alsof ik langzamer denk en me daardoor laat overrompelen. Alsof ik met de rest mee ga, de rest is daardoor altijd stappen verder.’

- ‘Ik heb niet zo’n behoefte om alles samen af te stemmen en te bespreken, dat is toch maar gedoe? Ik ga liever aan het werk.’

- ‘Ik zie dingen gebeuren die anderen niet lijken op te merken, maar ik durf dit niet aan te geven.’

- ‘Ik heb behoefte om mijn eigen ding te doen, bij welke werkgever of in welke rol is hier ruimte voor?’

Als je je herkent in bovenstaande opmerkingen dan kan het zijn dat je moeite hebt om je plek in een team te vinden. Hoe ga je daarmee om?

Erken jezelf: je bent wie je bent, met je eigen eigenschappen en kwaliteiten

Geloof mij: je bent niet de enige, ook al lijkt dat zo. Je mag in ieder geval erkennen dat je bent wie je bent: iemand met kwaliteiten die misschien anders zijn, maar zeker niet minder. Hoe kun jij je kwaliteiten in een team inzetten?

Ga na welke overtuigingen en gedachten je hebt

Ben je iemand die heeft geleerd zichzelf aan te passen? Anderen te helpen? Klaar te staan?

Dan is de valkuil aanwezig dat je meegaat in de ‘flow’ van anderen, terwijl je je eigen behoeften op de tweede plek zet. Onderzoek dus je gedachten. Welke invloed hebben deze op je functioneren? Welke patronen herken je hier in? Overtuigingen hebben effect op hoe je uiteindelijk reageert. In het geval van negatieve overtuigingen zul je je sneller aanpassen en kun je jezelf niet zijn. Buig je overtuigingen daarom om naar helpende gedachten, die er voor zorgen dat er ook ruimte is voor jezelf. Of in ieder geval je grens.

Geef je behoeften aan

We zijn niet altijd gewend om uit te spreken waar we behoefte aan hebben. Weet je collega hoe je over dingen denkt of wat je nodig hebt? Wat jouw standpunt is en waar jouw grens ligt? Spreek jezelf daarom uit. Dit is één van de grootste uitdagingen, omdat je wellicht niet zo’n prater bent. Maar toch zit hier je meeste ontwikkeling. Denk niet ‘dit waait wel over’, want dat doet het niet. Voel je dat hier een belemmering zit? Schakel dan hulp in, want je kunt dit prima leren.

Praat over wie jij bent

Door het gesprek aan te gaan en open te staan voor elkaars standpunten, creëer je begrip. Geef constructieve feedback. Waar kun je elkaar ergens in het midden tegenkomen? Hoe kun je het elkaar gemakkelijker maken? Als je in teams samenwerkt heb je altijd te maken met verschillende persoonlijkheden. Als je iemand bent die ook eigen ruimte nodig heeft, is het belangrijk een balans daar in te vinden. Dan pas je prima in een team.

Ik stel een groep of team altijd voor als een cirkel. Waar ergens in de cirkel is jouw plek? Helemaal in het midden? Juist aan de rand? Of soms aan de rand en soms in het midden? Onderzoek voor jezelf wat past bij jou en hoe je daar mee om wilt gaan. En hoe je steeds de beweging kunt maken die voor jou past. Misschien soms in het midden om jezelf uit te spreken, en vaker langs de rand, waar het vaak minder druk is en je de boel kunt observeren. Ook dit is erg waardevol!

Over Marlie Franssen (@MarlieFranssen)

Marlie (1974) is introvert, heeft een passie voor schrijven, gedragspatronen en communicatie (NLP). Zij startte daarom haar (loopbaan)coaching praktijk voor introverte professionals. In haar 18-jarige loopbaan in het bankwezen heeft ze veel ervaring opgedaan in het omgaan met haar introverte karakter. Deze ervaringen gebruikt ze nu om introverten tot bloei te laten komen in hun werk. Regelmatig schrijft ze over de verschillen tussen mensen, met als doel oordeelsvrij naar elkaar te kijken, samenwerking te verbeteren en met meer plezier te werken.