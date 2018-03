Maak alles tijdens het solliciteren zo klein mogelijk

Nee, je hoeft niet bescheiden te zijn. Ik wil niet dat je verkleinwoordjes gaat gebruiken uit een of ander vreemd psychologisch oogpunt. En je hoeft je fysiek ook niet kleiner te maken. Maar hou alsjeblieft op met het gebruik van al die grote, vreemde en vooral vage HR-containerbegrippen.

Van die meta-termen die prachtig, en vooral duur, klinken maar inhoudelijk geen ene zak voorstellen. En het grootste gevaar is, iedereen heeft er een ander beeld bij. Wat voor jou empowerment is, kan voor de andere partij iets heel anders zijn. Ze hebben daar een mooie uitspraak voor: met de mond vol meel praten. Lekker om het onderwerp heen praten dus. Stop daar eens mee, en vertel me nu echt iets wat tastbaar is. Iets wat ik echt begrijp.

Het gaat tijdens het solliciteren zo verschrikkelijk vaak over sociaal zijn, mensenmens, empowerment of een of andere vage term die iedereen op een andere manier interpreteert. We omschrijven onszelf tijdens het solliciteren vaak in termen die we anders nooit gebruiken. Een mooi voorbeeld is het woord enthousiasmeren. Dat is het enige woord in de Nederlandse taal dat we alleen maar tijdens het solliciteren gebruiken. Wanneer stoppen we hier eens mee? Hou eens op en gebruik klare taal.

Doordat sollicitanten vaak niet goed weten wat ze moeten vertellen en hoe ze iets moeten vertellen, merk ik dat ze vaak in het abstracte wegschieten. In de taal die we denken dat we moeten spreken tijdens zo’n gesprek. In plaats van het geven van duidelijk behapbare, concrete voorbeelden schieten we omhoog, weg van de inhoud. Het is iets om je bewust van te zijn. Maar het ligt niet alleen aan de sollicitant.

Werkgevers hebben er ook een handje van. Een voorbeeld: ‘We geloven in groei en ontwikkeling van onze medewerkers.’ Dan kun je knikken en doorgaan naar het volgende onderwerp. Maar je kunt hem ook terugpakken en denken: ‘Luister pik, lekker verhaal hoor. Maar kan je dat ff concreet maken?’ Die abstracte termen zeggen gewoon helemaal niets. Groei en ontwikkeling, wat is dat precies? En hoe gaan we dat aanvliegen? Is dat een maandelijkse, door de stagiair opgestelde, nieuwsbrief met inspirerende quotes? Of is er een jaarlijks budget, studiedagen en een coachingstraject? Wat merk je daar in de dagelijkse 9 tot 5 van?

En daar zit misschien wel de crux: we laten elkaar wegkomen met de meta-omschrijvingen en dikdoenerij. Vraag door, wees concreet. Zoek uit hoe die algemene termen zich doorvertalen naar jouw 9 tot 5. Maar put in de voorbeelden die je in een sollicitatiegesprek geeft ook uit die concrete acht uurtjes op de werkvloer.

Kap eens met die moeilijkdoenerij, vertel me gewoon wat je doet.

Over Freek van Kraaikamp (@Fvankraaikamp)

Freek (1985) is actief als loopbaancoach, auteur en columnist. Startte na een tienjarige carrière in de arbeidsbemiddeling zijn eigen bedrijf FREEK. Vanuit deze coachingspraktijk geeft hij individuele loopbaancoaching en sollicitatie-workshops. Hij schreef het sollicitatiehandboek Zou jij jezelf aannemen? Daarnaast schrijft hij columns voor verschillende magazines en websites.