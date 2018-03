‘Jezelf laten zien’ is eerst jezelf zijn

Het blijft een spanningsveld, en zoeken naar balans. Hoe laat je jezelf meer zien als je niet zo’n type bent dat graag op de voorgrond treedt? Ik krijg vaak deze vraag van mensen die op hun werk opmerkingen krijgen als ‘laat jezelf eens wat meer zien’.

Allereerst: als je deze opmerking krijgt, vat het dan niet op als kritiek. We zijn geneigd om het ons persoonlijk aan te trekken. Ik deed dit zelf in het verleden ook. Nu ik persoonlijk met werkgevers om de tafel zit, weet ik ook dat het vooral een aanmoediging is om te werken vanuit je kwaliteiten. Je werkgever ziet dat je veel in je hebt, en misschien zie jij dit zelf nog niet. Want iedereen heeft kwaliteiten die nodig zijn, ook als je niet op de voorgrond treedt.

Hoe laat je jezelf dan meer zien?

Onderzoek in de eerste instantie wat de ander bedoelt met ‘jezelf laten zien’. Hebben jullie het over hetzelfde? We trekken vaak te snel onze eigen conclusies en doen aannames die niet altijd kloppen. Van daaruit kun je onderzoeken wat past bij jou. Probeer vooral hierbij niet om jezelf te veranderen, dan moet je een rol gaan spelen. Ik kom te vaak tegen dat mensen op hun tenen lopen door te proberen te doen wat anderen doen, en zich maar blijven aanpassen. Dit houd je maar even vol en kost je enorm veel energie.

Weet je van jezelf dat je graag wat meer op de achtergrond blijft vanwege het feit dat je ‘oplaadtijd’ en ruimte voor jezelf nodig hebt? Het kan dan dodelijk vermoeiend zijn als je jezelf oplegt om alles mee te moeten maken en samen te doen met anderen. Blijf jezelf dus en accepteer wie je bent, en ontdek wat jouw sterke kanten zijn. Er zijn dingen die jij beter kunt dan anderen. Ga daar naar op zoek, want daar kun je je mee onderscheiden.

Beslis vervolgens op welke momenten jij wat nadrukkelijker op de voorgrond wilt treden

Dat hoeft niet altijd, maar dat kun je afwisselen. Pak af en toe je plek, op momenten dat je je goed voelt en vertrouwen hebt in wat je kunt. Zorg dus dat je zelfvertrouwen groter wordt. Een groot zelfvertrouwen draagt namelijk bij aan je zichtbaarheid!

Neem mensen mee in hoe je bent

Leg ze uit dat jij de dingen wat anders aanpakt. Vertel wat jij fijn vindt en hoe je in elkaar zit. Stel je daar open en kwetsbaar in op. Wat kun jij van een ander leren en de ander van jou?

Ik kreeg afgelopen week bijvoorbeeld een mailtje van iemand die met haar collega’s het gesprek aangaat, om ze te vertellen over haar introverte karakter en wat ze nodig heeft. Dát is nog eens moedig!

Onderzoek je communicatie

Vaak blijkt dat hier ruimte voor verbetering zit bij jezelf. Misschien ben je niet zo’n ster in communiceren. Dan spreek je niet uit wat je bezighoudt, en weten anderen dus niet waar je mee bezig bent. Zoek wat vaker de communicatie op en ben je daar bewust van. Een ander kan namelijk niet je gedachten lezen. Zelfs ik niet!

Jezelf laten zien is in mijn ogen daarom niet per definitie meer op de voorgrond treden, maar meer jezelf laten ZIJN, in alle facetten van wie je bent. Dat mag je uitdragen!

Over Marlie Franssen (@MarlieFranssen)

Marlie (1974) is introvert, heeft een passie voor schrijven, gedragspatronen en communicatie (NLP). Zij startte daarom haar (loopbaan)coaching praktijk voorintroverte professionals. In haar 18-jarige loopbaan in het bankwezen heeft ze veel ervaring opgedaan in het omgaan met haar introverte karakter. Deze ervaringen gebruikt ze nu om introverten tot bloei te laten komen in hun werk. Regelmatig schrijft ze over de verschillen tussen mensen, met als doel oordeelsvrij naar elkaar te kijken, samenwerking te verbeteren en met meer plezier te werken.