Ik wil je ogen zien glimmen

‘Ja, dat is hem. Dat wil ik.’ Hard sloeg ik met mijn vlakke hand op tafel. Mijn coaching kandidaat, een jongen van mijn leeftijd, schrok zich kapot. Daarna gaf ik hem een boks, om hem gerust te stellen. ‘Dat is wat ik wil zien, je ogen moeten glimmen.’ Hij knikte zijn hoofd en moest glimlachen. We waren op de goede weg.

Het gebeurt veel: doordat we solliciteren als een plichtmatigheid gaan zien verliest het zijn charme en kracht. Zeker voor sollicitanten die al langer bezig zijn en afwijzingen te verduren hebben gekregen, gaat de lol er letterlijk en figuurlijk vanaf. Dat kun je sollicitanten vaak niet kwalijk nemen. Maar dat werkgevers hier geen boodschap aan hebben is ook begrijpelijk.

Het advies van vandaag is dan ook om in je verhaal en in je gesprek altijd op zoek te gaan naar de voorbeelden waar je echt warm van wordt. De voorbeelden uit de vacatures, de voorbeelden uit je carrière, de voorbeelden uit je algehele leven waarvan je denkt: ja, dat vind ik echt mooi. Alleen als je op zoek gaat naar die pareltjes, dan ontstijg je de grijze massa.

Eigenlijk ligt dit allemaal in het verlengde van mijn twee voorgaande columns. Eerst zet je je oogkleppen af en durf je een verhaal te vertellen dat jij echt bent. Dan maak je duidelijk behapbare, concrete voorbeelden, en daarna ga je je ogen laten glimmen. Klinkt best logisch toch?

De werkelijkheid is weerbarstiger. Vaak genoeg hoor ik sollicitanten verstrikt raken in hun eigen wollige en warrige verhaal dat kant nog wal raakt. Solliciteren omdat het moet noem ik dat altijd. Draai dat nu eens om. Ga solliciteren omdat jij het zo wilt. En als je niet uitkijkt wordt het straks nog leuk ook.

Freek (1985) is actief als loopbaancoach, auteur en columnist. Startte na een tienjarige carrière in de arbeidsbemiddeling zijn eigen bedrijf FREEK. Vanuit deze coachingspraktijk geeft hij individuele loopbaancoaching en sollicitatie-workshops. Hij schreef het sollicitatiehandboek Zou jij jezelf aannemen? Daarnaast schrijft hij columns voor verschillende magazines en websites.