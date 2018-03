Deze vraag krijg ik vaker: ‘mijn leidinggevende vindt dat ik me meer moet laten zien, hoe word ik extraverter?’. Een hele interessante vraag, want ik geloof er niet in dat je extraverter kunt worden.

Je bent namelijk zoals je bent. Een persoonlijkheid met unieke eigenschappen, die passen bij jou. Als je bijvoorbeeld rustig van aard bent, dan kan ik je wel zeggen ‘loop voorop in de polonaise’ (om nog even in carnavalstermen te blijven), maar dat is een plek waar jij je waarschijnlijk niet prettig zult voelen. Of misschien maar voor heel even. Dat je dan extraverter bent, is wel een feit.

Maar het is de vraag of jij dit wilt. En dus stel ik voor om te werken aan iets anders. We gaan ontdekken wie jij bent, en wat jij daarvan wilt laten zien. Want daar zit je ontwikkeling: jezelf meer laten zien in wat je te bieden hebt. Op jouw manier. En dat zal waarschijnlijk niet vooroplopen in de polonaise zijn, maar je plek weten in het geheel mét jouw unieke ik. Als je dat weet, dan kun je aan de slag met dat laten zien. Dat vraagt soms wel om het ontwikkelen van je communicatieve vaardigheden én je zelfvertrouwen. Dat dit wordt verward met extravert zijn, dat laat ik dan maar even zo.

Ik weet bijna zeker dat mensen die mij kennen uit mijn bankverleden, tegenwoordig een heel andere persoon zien als ze naar mij kijken. Door de dingen te doen die je goed kunt én dat uitdraagt, op je eigen manier, kun je écht wel veranderen. Om dit te bereiken dien je juist meer jezelf te zijn. Hoe klinkt dat in jouw oren?

Veranderen zit vaak niet in iemand anders worden, maar juist in meer jezelf worden. Daar waar jij voor staat uitdragen. Dat kun je nu al doen door jezelf een aantal vragen te stellen:

- Wat vind ik belangrijk?

- Waar ben ik goed in?

- Wat laat ik daarvan nu nog niet zien waardoor anderen mij niet voldoende zien of op waarde inschatten?

- Wat is er daarvoor nodig wat ik nu nog niet doe?

- Stel dat kik dat wél ga doen, wat levert dat op?

Kortom, mijn advies is: ga vooral op zoek naar wat er nu al is, in plaats van te willen veranderen in iemand die je niet bent.

Over Marlie Franssen (@MarlieFranssen)

Marlie (1974) is introvert, heeft een passie voor schrijven, gedragspatronen en communicatie (NLP). Zij startte daarom haar (loopbaan)coaching praktijk voorintroverte professionals. In haar 18-jarige loopbaan in het bankwezen heeft ze veel ervaring opgedaan in het omgaan met haar introverte karakter. Deze ervaringen gebruikt ze nu om introverten tot bloei te laten komen in hun werk. Regelmatig schrijft ze over de verschillen tussen mensen, met als doel oordeelsvrij naar elkaar te kijken, samenwerking te verbeteren en met meer plezier te werken.