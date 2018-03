Hoe solliciteer ik zonder dat mijn werkgever het weet?

Een van de vragen die wij het meeste krijgen van onze klanten bij The Happy at Work Agency is: hoe kan ik op zoek naar een nieuwe baan zonder dat mijn werkgever het weet? Een hele reële vraag uiteraard!



Voor ik deel wat je kunt doen, wil ik graag aangeven dat het altijd raadzaam is om na te gaan of het mogelijk is om juist wél aan te geven bij je werkgever dat je uitkijkt naar een nieuwe baan. Als je niet meer gemotiveerd bent voor je huidige werk, ga je snel voorbij aan mogelijkheden die er intern zijn om naar een andere functie door te stromen of je huidige werk en de omstandigheden daarvan te veranderen.

Buiten de deur kijken lijkt dan in eerste instantie de beste optie, maar soms liggen er intern wellicht mooie kansen voor je. Daar kom je alleen achter als je het gesprek aan gaat. Schat dus altijd in of dat kan. Ben je van mening dat het niet goed ontvangen zal worden dan is het fijn om te weten hoe je kunt solliciteren zonder dat je werkgever erachter komt.

1. Stof je LinkedIn profiel af

LinkedIn is uiteraard het platform bij uitstek waar jij jezelf en wat je te bieden hebt zichtbaar kunt maken voor potentiele werkgevers. Je hoort vaak het advies om als je actief naar werk zoekt, het woord “beschikbaar” in je LinkedIn profiel en kopregel te plaatsen. Dit is uiteraard geen optie als je werkgever niet mag weten dat je op zoek bent.

Toch kun je ondanks dat nu wel met LinkedIn aan de slag. Onze ervaring is dat veel professionals hun LinkedIn profiel laten versloffen zo lang ze in een baan zitten en pas actief gaan updaten als ze op zoek zijn naar nieuw werk. Dat is een gemiste kans. Breng dus vandaag nog je LinkedIn profiel op orde en houd het vanaf nu up-to-date. Voeg ervaring, opleiding en andere relevante informatie toe die nu ontbreekt. Vraag aanbevelingen. Breng je samenvatting op orde.

Maar let op! Als je plotseling heel actief aan je profiel sleutelt valt dit mogelijk op, ook voor je werkgever en collega’s en kan dat het vermoeden wekken dat je dit vast niet zonder reden doet. De ultieme tip: zet de meldingen van je wijzigingen uit zodat er geen melding van wijzigingen wordt gedeeld.

2. Bouw aan je Personal Brand

Jouw LinkedIn profiel mag vanaf nu zo geschreven worden dat het zo naadloos mogelijk aansluit bij het werk dat je zoekt. Een recruiter die jou op LinkedIn tegenkomt zal altijd zoeken naar de relevante informatie en trefwoorden. Doe dus onderzoek naar de relevante zoekwoorden die recruiters gebruiken als ze kandidaten zoeken voor de functie die je ambieert. Verwerk die zoekwoorden in jouw profiel op meerdere plekken.

Je kunt deze al opnemen in de beschrijving van je ervaring en in je samenvatting.

Zo kun je subtiel je LinkedIn profiel al aanpassen zodat je de mogelijkheden hiervan niet volledig onbenut laat. Dat vergroot direct jouw kansen om door een recruiter benaderd of uitgenodigd te worden voor een gesprek als je solliciteert.

Laat bij voorkeur je kopregel nog even zoals die is. Hoewel dat een van de belangrijkste plekken is om de juiste zoekwoorden en informatie te delen, valt een verandering in deze kopregel het meest op voor je netwerk. Je kopregel wordt immers getoond als je actief bent op LinkedIn. Bijvoorbeeld als je reageert op updates, zelf updates plaatst en in groepen actief bent. Een verandering hierin zal sneller opvallen dan een wijziging in je samenvatting of werkervaring, mits je meldingen uitzet uiteraard!

Als je daar op dit moment je huidige functie en werkgever vermeldt, laat dit dan nog even zo staan als je echt niet wilt dat het mogelijk argwaan wekt.

Maar zoals gezegd is je kopregel ook wat het meest gezien wordt door recruiters en de mensen die je mogelijk kunnen helpen die volgende stap te zetten. Wil je je kopregel toch aanpassen? Dan kun je ervoor kiezen niet je huidige functie en bedrijf te vermelden, maar een treffende omschrijving die meer gericht is op het werk dat je wilt doen. Let op! Laat deze nog wel aansluiten op het werk dat je nu doet.

3. Bouw je netwerk uit

Zorg dat je je netwerk vergroot om je kansen op werk te vergroten. Zowel offline als online. Online kun je uiteraard via LinkedIn relevante personen gaan volgen. Bijvoorbeeld bij organisaties waar je graag wilt werken, recruiters en headhunters of vakgenoten bij andere organisaties. Hier loop je wel een risico. Als je van de ene op de andere dag ineens veel nieuwe contacten toevoegt kan dit opvallen bij je werkgever.

Vlak daarom het offline netwerken niet uit! Sla de mogelijkheden om nieuwe contacten offline te leggen of bestaande contacten aan te halen niet meer af. Ga wél naar de borrel van je oud studiegenoten, ook als je moe bent. Ga toch in op dat verzoek om koffie te drinken van iemand die je via via kent. Haak aan bij de VVE bijeenkomst en deel met je buurtgenoten dat je actief werk zoekt en wat je zoekt. Bezoek congressen of bijeenkomsten die relevant zijn, zeker als het buiten je reguliere werktijden valt. Kortom zorg dat zoveel mogelijk relevante mensen weten dat je beschikbaar bent en voor welke functie.



4. Blijf commitment tonen

Zorg dat je werk niet lijdt onder jouw wens om een nieuwe baan te vinden. In de praktijk is dit vaak lastig, en daarom juist een reden voor je werkgever om te vermoeden dat je wellicht op zoek bent naar iets nieuws. Bovendien wil je altijd met een goed gevoel afscheid kunnen nemen van je werkgever. Gebruik daarom geen kantoor- of werktijd bij je huidige werkgever voor je sollicitatie activiteiten. Kom je afspraken na en zorg dat je je werk kwalitatief en betrouwbaar doet, zoals je dat altijd gedaan hebt.

Het belangrijkste is, wat mij betreft, dat jij jouw kansen om het werk te gaan doen dat je graag wilt optimaal vergroot. Onder de radar solliciteren geeft snel onrust. Onderzoek dus altijd of er een mogelijkheid is bij je huidige werkgever. Dan kun je ook de mogelijkheden van online en offline netwerken optimaal benutten. Het is dus wijs om hier voor jezelf een goede afweging te maken. Wat helpt je uiteindelijk het snelst naar de baan die je wilt?

Over Marloes Halmans (@MarloesHalmans)

In 2007 startte Marloes (1977) met haar bureau The happy at work agency. De loopbaancoaches zitten verspreid over Nederland en ook in Londen. Zij helpen hoogopgeleiden bij het vertalen van talenten en ambitie naar een volgende stap, waarin iemand met plezier werkt en talenten en persoonlijkheid tot hun recht komen. Daarnaast richt Marloes zich met haar training Bouw jouw droombedrijf op ondernemers, startend of ervaren, die meer vanuit hun talent en hart willen werken en hun bedrijf tot een succes willen maken.