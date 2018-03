Het beste verhaal is helemaal niet perfect

Sociaal, empathisch, teamspeler, doorzetter, LEAN, AGILE, SCRUM, doorzetter, positief, gedreven, perfect. Ik houd van wandelen, lezen en ik train voor de marathon, ik verzorg bejaarden en in mijn vrije tijd geef ik les aan…. bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla blabla bla bla bla bla bla blabla bla bla bla bla bla blabla bla bla bla bla bla blabla bla bla bla bla bla blabla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla . SAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAI!!!!!

Wat ik nu graag eens zou willen horen? Dat je knetterhard werkt, maar af en toe gewoon een ochtendhumeur hebt. Dat je een slechte verliezer bent. Dat je bij de carnavalsvereniging zit of in het weekend carrière maakt als frenchcore dj. Sollicitanten lijken met elkaar de strijd aan te gaan om de meest ‘normale’ mens te zijn. Alleen vind ik dat maar doodsaai. Alsof het meest slappe aftreksel van jezelf de grootste kans op een baan heeft. Maar dat is helemaal niet zo. Leve je eigenheid, vier je eigenaardigheden.

We vergeten vaak dat we solliciteren bij mensen die ook maar mensen zijn. Die zelf ook hun gekke hobby’s en hun ochtendhumeur hebben. Een ‘vreemd trekje’ maakt je vaak juist meer benaderbaar. Dat iemand anders dan ‘normaal’ is maakt diegene nog niet minder. Sterker nog, dat gekke trekje kan juist het verschil maken.

Laat ik mezelf als voorbeeld nemen. Ik heb een gruwelijk ochtendhumeur, ik haat het om voor tien uur te communiceren. Maar na tienen gaat het gas erop en dan knal ik door. En ik ben hard, keihard. Soms zelfs een klootzak. Maar dat komt omdat ik hart voor de zaak heb. En ik ben een slechte verliezer, maar dat maakt me ook wel weer een goede winnaar. En laat ik dan maar helemaal niet over mijn rare hobby’s beginnen.

Wat me vooral niet menselijk maakt is van die saaie standaard meuk waarmee veel sollicitanten zich omhullen. Mijn oud-manager schreef in een column voor Emerce ooit het volgende: ‘De eerste die zegt dat hij internet hoofdzakelijk voor porno gebruikt geef ik direct een baan.’ Amen. Leve de eigenheid. Leve de eigenaardigheden. Wees toch die slecht verliezende klootzak, dan weten ze tenminste wat ze aan je hebben. Dan zit er tenminste iemand. Als je je altijd volledig in het midden positioneert, dan is de kans gewoon heel groot dat er links of rechts altijd een betere sollicitant langszij komt. Vergelijk het met een feestje: de meest gemiddelde mensen zijn vaak niet degene die je de volgende dag nog onthouden hebt.

Wees gewoon jezelf, en wees daar vooral trots op.

Over Freek van Kraaikamp (@Fvankraaikamp)

Freek (1985) is actief als loopbaancoach, auteur en columnist. Startte na een tienjarige carrière in de arbeidsbemiddeling zijn eigen bedrijf FREEK. Vanuit deze coachingspraktijk geeft hij individuele loopbaancoaching en sollicitatie-workshops. Hij schreef het sollicitatiehandboek Zou jij jezelf aannemen? Daarnaast schrijft hij columns voor verschillende magazines en websites.