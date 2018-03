Drie acties die je bedrijf laten groeien – deel 1

Als businesscoach werk ik met klanten om hun droombedrijf te bouwen en laten groeien. De centrale vraag is dan ‘Wat maakt dat groei in jouw bedrijf mogelijk wordt?’ Harder werken, een valkuil waar veel ondernemers in trappen, is meestal niet de weg. Slimmer en strategischer ondernemen helpt je daarentegen werkelijk verder.



In deze driedelige blogserie deel ik met je welke drie acties jij kunt ondernemen om jouw bedrijf te laten groeien. We beginnen deze week met de belangrijkste: breng focus aan. In dit eerste blog deel ik hoe je dat doet.

Bouw geen bedrijf, bouw een sterk merk

Het hangt uiteraard af van de aard van jouw bedrijf, maar als je in de dienstverlening zit dan is de kans groot dat je verschillende diensten aanbiedt. Denk aan coaches die naast persoonlijke coaching ook relatie- of loopbaancoaching aanbieden. En als een opdrachtgever het vraagt dan komen ze ook met liefde een teamtraining geven in een organisatie.

Je belangrijkste actiepunt als je jouw bedrijf wilt laten groeien is dat je je in eerste instantie niet richt op het bouwen van een bedrijf. Stel je tot doel om een merk te bouwen. Een sterk merk zorgt ervoor dat je herkenbaar bent in de markt. Het dwingt jou om glashelder te zijn over wat je biedt, over hoe je dat op jouw unieke wijze doet en voor wie. Een sterk merk heeft een sterke focus. Het helpt de markt en jouw potentiële klanten in één keer te begrijpen waarvoor ze bij jou moeten zijn. Een sterk merk zorgt direct voor focus en focus zorgt voor groei.

Hoe bouw je een sterk merk?

De basisgedachte achter het bouwen van een sterk merk is less is more. Een handig model dat je helpt om je merk te versterken is dat van de winkel, de etalage en het magazijn. Focus aanbrengen doe je door te kijken naar wat je allemaal aanbiedt in jouw winkel op dit moment. Welk aanbod vind je het leukst om te geven? Welk aanbod verkoopt het beste? Welk aanbod levert de grootste winst of marges op? Het is in mijn ogen schokkend om te zien hoeveel ondernemers deze oefening nog nooit gedaan hebben of hun cijfers niet kennen. Zorg dat je dit inzicht hebt en beslis vervolgens waar je het meest om bekend wilt staan. Wat mag je flagship aanbod zijn? Welk aanbod wil je dat mensen in één adem noemen met jouw naam?

Het is echt cruciaal dat jij dit beslist. Als je dit niet doet dan zal de markt zelf een beeld creëren van wat er gedacht wordt dat je doet. Of zoals Jeff Bezos, oprichter van Amazon zei: “Your brand is what other people say about you when you’re not in the room.”

Jij wilt invloed hebben op wat mensen over jou en je bedrijf zeggen, zeker als je er niet bij bent! En dat ben je de meeste tijd niet. Een sterk merk zorgt ervoor dat anderen – klanten, volgers en ambassadeurs – ongeveer hetzelfde of het liefst exact hetzelfde antwoorden als iemand hen vraagt waarvoor ze bij jou moeten zijn.

Je besluit dus zelf welk aanbod je in de etalage zet. Je marketing en communicatie en al je acties voor zichtbaarheid richt je daarop. Zeker wanneer je daarvoor investeringen doet, is het belangrijk de juiste acties te selecteren die leiden tot groei. In je winkel kun je vervolgens het aanbod plaatsen dat je daarnaast aanbiedt en dat zo dicht mogelijk aansluit bij het aanbod in je etalage. Zodra mensen op je hoofdboodschap en aanbod dat in je etalage staat je winkel binnen komen, kunnen ze zien dat je daarnaast nog andere dingen aanbiedt die mogelijk aansluiten bij hun vragen en behoeften.

En je magazijn dan?

Daarin leg je alle eenmalige maatwerkopdrachten die je ooit gedaan hebt of alle maatwerk opdrachten die wellicht later nog van je gevraagd gaan worden. De losse flodders. Je treedt hier niet actief mee naar buiten, omdat het mogelijk alleen maar voor verwarring zorgt. Wil je een sterk merk bouwen dan zal je moeten kiezen wat je wilt dat anderen zien van jou en over je gaan zeggen.

Shrink to grow

Vroeg in mijn carrière werkte ik als recruiter bij een van de top Strategy Consulting firma’s ter wereld en kwam mij het boek “Profit from the core” van Chris Zook en James Allen onder ogen. Daarin houden zij een pleidooi om als ondernemer niet voortdurend in te haken op hippe ontwikkelingen in de markt en de strategieën en businessmodellen die guru’s delen. Hun boodschap is kinderlijk eenvoudig: Shrink to Grow. Groei van je bedrijf vraagt om focus. Zowel in wat je zichtbaar maakt over je aanbod als waar je jouw energie en activiteiten op richt. Mijn sterke overtuiging is dat je het snelst zult groeien als je jouw focus bepaalt op basis van waar jij goed in bent. Je unieke talenten en datgene waarop jij kunt uitblinken. Minder doen en meer doen van waar je heel goed in bent en dát met focus zichtbaar maken. Alleen dan kun je sneller groeien omdat je zelf een heldere focus en koers hebt bepaald over waar die groei vandaan komt. Veel succes!

In het volgende blog deel ik welke twee acties je mag ondernemen om sneller te groeien.

Over Marloes Halmans (@MarloesHalmans)

In 2007 startte Marloes (1977) met haar bureau The happy at work agency. De loopbaancoaches zitten verspreid over Nederland en ook in Londen. Zij helpen hoogopgeleiden bij het vertalen van talenten en ambitie naar een volgende stap, waarin iemand met plezier werkt en talenten en persoonlijkheid tot hun recht komen. Daarnaast richt Marloes zich met haar training Bouw jouw droombedrijf op ondernemers, startend of ervaren, die meer vanuit hun talent en hart willen werken en hun bedrijf tot een succes willen maken.