Vijftig jaar later is dit nog altijd het hart van alle NRC-journalistiek. Daarbij zijn we blijven meegaan met uw veranderende gewoonten. In 1995 kreeg NRC als eerste landelijke krant een site, in 2009 gevolgd door de eerste NRC-app. In 2006 kwam er een ochtendkrant, nrc.next. Daarin staat intussen hetzelfde brede aanbod als op de site en in de middageditie.

Sinds die allereerste editie in 1970 was u, lezer, de drijvende kracht achter onze vernieuwing. Algemeen Handelsblad (uit 1828) en De Nieuwe Rotterdamsche Courant (1844) fuseerden niet alleen, maar vormden ook de eerste kwaliteitskrant van Nederland. Dat was nieuw: een krant die geen ander doel had dan de lezer te voorzien van betrouwbare, veelzijdige informatie, zonder een oordeel op te dringen.

Donderdag, 1 oktober, is het vijftig jaar geleden dat NRC Handelsblad voor het eerst verscheen. Dat vieren we met deze verjaarsdagseditie van NRC Weekend. Behalve de actuele verhalen van de week vindt u daarin veel over uzelf. Bij onze verjaardag denken we namelijk allereerst aan u, onze onmisbare metgezel. Want zonder uw vertrouwen kan onze journalistiek niet bestaan.

Nu, in 2020, is het weer tijd voor vernieuwing. NRC-journalistiek wordt behalve gelezen namelijk óók steeds meer beluisterd, via onze podcasts. Volgende maand lanceert NRC een eigen audio-app met een rijkdom aan journalistieke verhalen.

Maar eerst deze jubileumeditie. Misschien herkent u zich in een van de lezerstypen die Renske de Greef op de Achterpagina heeft getekend. Bent u ‘de grootouder met het geniale kleinkind’ of ‘de permanent teleurgestelde intellectueel’? Japke-d. Bouma bezingt u voor uw bijdragen aan haar column. Karel Knip toont zich in zijn rubriek Alledaagse Wetenschap opgelucht dat u voortaan zwijgt over uw douchegordijn. En Janneke Vreugdenhil kookt een feestmenu met een twist (de aardappel zit in de pudding, de griesmeel in het hoofdgerecht). Neem deel aan een lezerswedstrijd: maak kunst met de krant (Pablo Picasso en Willem de Kooning gingen u voor). Arjen van Veelen gunt u te ondervinden wat hij onlangs zelf heeft ontdekt: hoe je je voelt in een kajak. „Daarom wens ik iedereen de lux, de libertas en vooral ook de lichtheid van een opblaaskajak toe.”

Dat verhaal is ook te beluisteren in een speciaal voor het 50-jarig jubileum gemaakte podcastserie getiteld Proost!, die vandaag begint. Met onder anderen Robbert Dijkgraaf, Beatrice de Graaf en Marcel van Roosmalen. Ook geven we u een online foto-expositie cadeau, waarin we zeven NRC-fotografen en hun werk presenteren. De serie Typisch Nederland van Jan Dirk van der Burg staat in deze jubileumeditie. Ik wens u veel lees-, kijk- en luisterplezier.